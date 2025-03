Temperaturas extremas en esta provincia

El Servicio Meteorológico Nacional publica en su página oficial el ranking de temperaturas más calurosas en el país. El primer puesto lo ocupa la provincia de Chaco con una temperatura de 38° C. A continuación se encuentra la provincia de Formosa con una temperatura de 37° C.

RANKING.jpg Estas son las provincias más calurosas del país

Ahora en la provincia de Chaco hay 36° C con sol. La sensación térmica es más caliente, como 38° C. Pronóstico de cielos parcialmente nublados como a las 16:00. Hoy, la temperatura oscilará entre 25° C y 39° C, y la sensación térmica será de entre 26° C y 40° C.