La provincia de Argentina con la duna más alta del mundo: un bloque de arena que supera los 1.200 metros de altura

La Argentina es un territorio extenso, lleno de maravillas que contrastan entre sí. Sus climas van de cálidos a fríos, y su flora y fauna sorprenden por su diversidad. Cada provincia guarda una belleza única que invita a ser descubierta.
Entre los paisajes más espectaculares de Argentina, se encuentra un lugar donde la magia del desierto se vuelve palpable. En el norte argentino, existe una duna que pocos conocen, pero cuya importancia es extraordinaria.
La provincia argentina con la duna más alta del mundo: un gigante de arena de más de 1.200 metros
Con sus impresionantes 1.234 metros de altura, la Duna Federico Kirbus se alza en el poblado de Medanitos, dentro del Bolsón de Fiambalá, en el departamento de Tinogasta, provincia de Catamarca, en el noroeste del país.
Esta duna, única en el planeta, se formó gracias al clima árido característico de la provincia. La arena, constantemente arrastrada por el intenso viento sonda que sopla desde el sudeste, se acumuló durante siglos hasta chocar contra los cerros y formar este gigantesco médano. La aridez extrema, la escasez de lluvias y los suelos cargados de sedimentos hicieron posible que se creara no solo esta duna, sino toda una cadena de dunas que hoy se destacan en el mundo por su singularidad.
¿Por qué es importante la Duna Federico Kirbus?
Su nombre rinde homenaje al periodista e investigador argentino fallecido en 2015, quien fue pionero en divulgar la majestuosidad de este médano y también escribió extensamente sobre la icónica Ruta 40, que atraviesa Argentina de norte a sur.
Hoy, la duna es un destino clave para el turismo de aventura. Sus gigantescas pendientes atraen a quienes disfrutan de travesías en vehículos 4x4, de la práctica del sandboarding y de la fotografía de paisajes extremos, convirtiéndola en un verdadero emblema del desierto de la provincia de Catamarca.