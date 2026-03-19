La provincia de Argentina con la duna más alta del mundo: un bloque de arena que supera los 1.200 metros de altura

Esta duna, única en el planeta, se formó gracias al clima árido característico de la provincia. La arena, constantemente arrastrada por el intenso viento sonda que sopla desde el sudeste, se acumuló durante siglos hasta chocar contra los cerros y formar este gigantesco médano. La aridez extrema, la escasez de lluvias y los suelos cargados de sedimentos hicieron posible que se creara no solo esta duna, sino toda una cadena de dunas que hoy se destacan en el mundo por su singularidad.

Duna (2)

¿Por qué es importante la Duna Federico Kirbus?

Su nombre rinde homenaje al periodista e investigador argentino fallecido en 2015, quien fue pionero en divulgar la majestuosidad de este médano y también escribió extensamente sobre la icónica Ruta 40, que atraviesa Argentina de norte a sur.

Hoy, la duna es un destino clave para el turismo de aventura. Sus gigantescas pendientes atraen a quienes disfrutan de travesías en vehículos 4x4, de la práctica del sandboarding y de la fotografía de paisajes extremos, convirtiéndola en un verdadero emblema del desierto de la provincia de Catamarca.