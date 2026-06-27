La Agencia Espacial Europea compartió una fotografía sin precedentes del centro de la Vía Láctea. La captura panorámica incluye más de sesenta millones de estrellas en luz visible. El telescopio Euclid obtuvo el enorme mosaico en marzo del año pasado durante una pausa de su tarea original.
Esta es la fotografía más detallada de la Vía Láctea, y ayudará a la astronomía en una importante misión
La nueva fotografía del corazón galáctico captura millones de astros brillantes. La imagen servirá para buscar mundos lejanos en el espacio
Jean-Charles Cuillandre, experto del Telescopio Canadá-Francia-Hawái, explicó la curiosa decisión del equipo científico. "Decidimos apuntar Euclid a la zona más brillante del cielo, funciona de maravilla. Es extraordinario", relató el profesional a la prensa.
Durante veintiséis horas de trabajo, la cámara logró unir nueve puntos de observación masivos. Cada encuadre superó el tamaño de la luna llena en el firmamento.
Una fotografía ideal
El dispositivo viajó al espacio exterior para investigar la misteriosa materia oscura del universo. Sin embargo, su inmensa capacidad visual abrió caminos inesperados para la astronomía moderna.
Eamonn Kerins, astrofísico de la Universidad de Mánchester, analizó el desempeño del observatorio. "Nunca se construyó pensando en esta ciencia, pero demostró ser una instalación magnífica para el trabajo", detalló el académico al diario The Guardian.
La abrumadora densidad estelar capturada facilita la detección de planetas mediante la técnica de microlente gravitacional. El método funciona cuando una estrella cruza por delante de otra desde la perspectiva de la Tierra.
La gravedad del cuerpo frontal deforma la luz del astro distante, funcionando como una enorme lupa cósmica. Las alteraciones lumínicas confirman la presencia de mundos orbitando soles lejanos.
El paso fundamental
Jean-Philippe Beaulieu, experto del Instituto de Astrofísica de París, destacó los antecedentes del sistema de búsqueda. "Durante los últimos veinte años, se descubrieron casi trescientos exoplanetas usando la técnica, todos con telescopios terrestres, todos hacia el centro de nuestra galaxia. La imagen de Euclid incluye cincuenta y un sistemas planetarios conocidos, ayudará a estudiar muchos más que se encontrarán", manifestó el especialista.
Documentar por completo un evento de microlente demanda unos veinte días de observación constante. Dicho requerimiento supera la capacidad técnica actual del telescopio europeo.
Por el contrario, el mapa astronómico funcionará como base para próximas misiones interplanetarias. La agencia estadounidense lanzará el observatorio Nancy Grace Roman en agosto con el objetivo de hallar miles de sistemas solares.