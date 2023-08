Esta costumbre argentina puede deteriorar el desarrollo cognitivo del cerebro 

¿Qué costumbre argentina deteriora el desarrollo cognitivo del cerebro?

Algunos especialistas en neurología de la Universidad de Stanford llegaron a la conclusión que quejarse constantemente atrofia el cerebro. Precisamente, esta es una costumbre demasiado arraigada en la sociedad argentina actual.

Cerebro quejarse.jpg Quejarse a diario puede deteriorar el desarrollo cognitivo del cerebro.

Los argentinos nos quejamos por muchas cosas, como por ejemplo por la inseguridad, por el trabajo, por los paros o los piquetes, por la mala prestación de un servicio, etc. Quejarse es una forma de obtener atención o empatía por parte de los demás, y también están quienes usan la queja como una estrategia para evitar responsabilidades o para justificar sus propias acciones o decisiones.

Incluso podemos rescatar la icónica frase que dice "Quejarse hace mal a la salud", ya que esto es así. Sin embargo, este estudio realizado por la Universidad de Stanford develó exponerse a tan solo 30 minutos de quejas diariamente puede perjudicar el cerebro al estropear las neuronas del hipocampo (la parte del cerebro que se utiliza para la resolución de problemas y el funcionamiento cognitivo).

Además se ha comprobado que quejarse constantemente hace que el cerebro se configure (o se acostumbre) para que las futuras quejas aparezcan más rápidamente.

¿Cómo se llegó a esta conclusión?

En este estudio se utilizaron imágenes de resonancia magnética (IRM) de alta resolución que ayudaron a detectar vínculos entre las experiencias de vida estresantes y la exposición a largo plazo a las hormonas producidas durante el estrés y consecuentemente, el encogimiento del hipocampo.

De esta forma, cuando estamos estresados o frustrados, el cuerpo interpreta que está en peligro y comienza a liberar sustancias que tienen como fin ayudar a pasar esa situación de emergencia. Clínicamente cuando sucede esto se dice que se activa el eje hipotalámico-hipofisario-adrenal y se libera cortisol.

Para responder al estado de emergencia o alerta, el cerebro comienza a reemplazar neuronas y a remodelar las dendritas (partes de las neuronas cuya función es la de recibir el impulso nervioso y transmitirlo al cuerpo de la neurona), y como resultado final, el sistema nervioso modifia sus conexiones nerviosas, lo cual se conoce como neuroplasticidad.

¿Se puede revertir en el cebrero el daño causado por las quejas?

Si no llevamos una vida neurosaludable, el cerebro no va a tener la misma neuroplasticidad o capacidad de adaptación. El estilo de vida y ambiente en el que vivimos nos afecta y estos efectos no son del todo reversibles.