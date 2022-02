Esmeralda Mitre fue reconocida como heredera de La Nación

Esmeralda Mitre.PNG

"Gracias infinitas a la justicia y a la IGj, no tengo palabras de agradecimiento por apoyar una causa noble y justa! Hoy fui después de tanta lucha y dolor reconocida como heredera del diario de mi padre @LANACION no tengo lagrimas de emoción que me alcancen gracias", escribió en su cuenta de Twitter junto a una captura de pantalla que daba la noticia.

De esta manera, la IGJ determinó que la empresaria es accionista de la firma KMB SA, de la cual su padre, Bartolomé Luis Mitre, era el dueño.

Esmeralda Mitre deberá ser reconocida formalmente

En diálogo con a AM 750, Esmeralda Mitre destacó el fallo y aclaró que "no hay nada que discutir" respecto a quiénes son los verdaderos dueños, porque la sucesión de su padre ya está finalizada y ella ya es dueña de las acciones del diario.

Ahora, la actriz deberá ser reconocida formalmente como la propietaria del 20 por ciento de las acciones del diario, que hasta ahora se negaba a informar quiénes eran los propietarios.

De hecho, la empresa afirmaba a la Justicia que KMB era administrada por dos fideicomisos constituidos en los Estados Unidos, BLM 1 New York Trust y BLM II New York Trust, y aseguraban que Esmeralda no tenía nada que ver con ellos. Por la investigación, en diciembre la IGJ había ordenado a la empresa que aporte información sobre los titulares, que además no están inscriptos ante la Justicia.

esmeralda mitre tinelli 2.jpg

Le haría cambios a La Nación

En diálogo con Víctor Hugo, Esmeralda Mitre contó que "iría con mucha cautela y criterio y humildad". Y advirtió que "entraría y cambiaría muchísimas cosas, para empezar trataría de hacer un diario liberal, que no sea un pasquín".

"Si hay políticos o no, okey, pero que no se haga propaganda política", puntualizó.