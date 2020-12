https://twitter.com/Alexis_Bianchi4/status/1334308183297454080 Les quería agradecer por toda esta difusión que están haciendo. Por estas situaciones y por muchas otras marchamos, para reclamar nuestros derechos y que dejen de pasar cosas así, aunque sean mínimas. — Alexis (@Alexis_Bianchi4) December 3, 2020

En el chat con el dueño de la casa, le avisó que iba a ir con uno de sus mejores amigos, lo que despertó la curiosidad del dueño. “¿Son gays?”, preguntó, a lo que el joven respondió afirmativamente. “No le alquilo a gays, chau”, fue la contundente respuesta de su interlocutor, quien dio una insólita explicación: “Mis hijos chiquitos viven al lado de la casa”.

"Publiqué en un grupo de Facebook que buscaba departamento para pasar una semana en mardel y el señor me comenta la foto. Comenzamos a hablar en privado y ahí pasó la situación", contó Bianchi, de 19 años, a Crónica, y agregó: "Situaciones de discriminación, en la comunidad lgbtiq+ las vivimos diariamente, pero algo como esto nunca. Nunca se me negó un alquiler por mi orientación sexual".

Consultado sobre si iba a hacer la denuncia al Inadi, Bianchi dijo: “Tomé la decisión de no hacerla. Esta vez no. No por el señor sino por los hijxs, viven de esto. Entiendo el asco y odio que genera, pero el escrache no siempre es la mejor solución. No odiemos, respondamos con la tolerancia que a ellos les falta”.

“Me da lástima”, confesó el muchacho, al ser consultado sobre la respuesta que le dio el dueño de la vivienda, y aseguró que, en caso de encontrarse con él cara a cara, "le diría que se eduque y que le enseñe a sus hijos a no discriminar. Siento que su comentario fue desde la ignorancia".