Escándalo de Love Is Blind: se filtró que Santiago Martínez no pasó el test psicológico del reality de Netflix.

La muchacha contó en Bondi que luego de volver de su despedida de soltera, con su madre, hermanas, tías y primas, Santiago comenzó a agredirla, insultarla y golpearla cuando estaban los dos solos en casa. “Le dije ‘por favor no me pegues’ y me dice ‘sos una p***’ y me pegó dos trompadas más. Me paré y me quise ir de la habitación, pero me trabó contra la puerta y me empujó contra la cama (...) ahí me empezó a ahorcar con mis brazos”, relató la situación entre lágrimas. Además, mostró las marcas que le quedaron en los brazos y el moretón del ojo izquierdo.

“Le decía ‘por favor Santiago dejame’. Yo estaba toda chiquitita contra la cama y le empecé a pegar con las rodillas en la espalda para que se vaya y me dice ‘me estás pegando hija de p***. Hace dos horas no llorabas, llorá ahora (...)’”, relató Emily. “Lo empujé y le pegué una patada en los huevos. Se tiró contra mí y me empezó a ahorcar y me tapaba la boca para que no grite. Le mordí la mano para que me soltara y ahí me pone la cara contra la cama y me empieza a pegar en la cabeza. Le pedía por favor que parara; empecé a gritar por ayuda y me tapó la boca y me empezó a ahorcar”, contó la ex participante del reality de Netflix.