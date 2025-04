Los hongos se reproducen y propagan mediante esporas, mecanismo que facilita su transporte a los alimentos por medio del aire o agua. Aunque no todo el moho es tóxico, es muy difícil determinar cuál sí y cuál no, por ello especialistas de seguridad alimentaria recomiendan no consumir estos productos.

Existen casos en los cuales el hongo es el elemento principal e intencional del alimento, como es el caso del queso azul. Es importante identificar el moho y actuar de inmediato.

Fin del misterio: ¿es posible cortar la parte con moho de los alimentos y consumir el resto aún sin hongos?

No, no es recomendable cortar la parte con moho y comer el resto. Si bien sólo una parte de los alimentos puede parecer contaminada, el resto también lo está aunque no sea visible. En cuando se observan puntos negros o verdes en el pan, queso, yogures, frutos secos, frutas y verduras, hay que desecharlos inmediatamente.

alimentos . moho.jpg

Algunos tipos de hongos generan micotoxinas en los alimentos. Las micotoxinas son sustancias muy tóxicas para el organismo que se desarrollan en condiciones de humedad y temperatura óptimas. Además de deteriorar los alimentos, este tipo de moho facilita la transmisión de infecciones alimentarias. Algunas de ellas son: