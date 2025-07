¿Es posible recuperar un resaltador seco?: el truco impresionante para revivirlo con un ingrediente

Un truco casero es una solución barata que permite limpiar y reutilizar elementos de casa sin gastar dinero y utilizando lo que tienes a mano. Hoy te voy a compratir mi truco para recuperar los rotuladores o resaltadores de librería utilizando un solo ingrediente y en pocos minutos.

resaltadores color pastel.jpg

Los resaltadores se secan por contacto con el aire. Esto no significa que los rotuladores no tengan tinta, muchas veces se seca la punto por el oxigeno dejando una textura rugosa. No tires tus resaltadores sin antes intentar este truco con un solo ingrediente: vinagre.