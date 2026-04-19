Es posible limpiar y destapar los mecheros de las hornallas: con un truco casero

limpiar cocina Una limpieza segura es una mejor limpieza.

Pero ojo, estamos hablando de un electrodoméstico de uso cotidiano que funciona a gas. Por eso nunca tienes que realizar trucos peligrosos con fuego, ingredientes de limpieza u hornallas sin antes cerrar bien la llave de gas.

Hoy te voy a compartir un truco casero para limpiar en profundidad la parte interna de las hornallas, destaparla en el caso de que tenga restos de comida y desengrasarla sin usar productos peligrosos. Toma nota y presta atención a este truco casero de cocina.

Antes de limpiar: cómo desarmar las hornallas de la cocina

Antes de comenzar con la limpieza de las hornallas, hay que tener en cuenta un paso muy importante: el desarmado de los quemadores.

La seguridad es muy importante para evitar accidentes en la cocina y para poder armar correctamente las hornallas luego de limpiarlas.

rociar hornalla Limpia y desengrasa los quemadores y las rejillas en una mezcla de agua y vinagre.

Cierra la llave de paso de las hornallas y de la salida de gas. Espera a que las hornallas estén completamente frías para comenzar a limpiar. Retira primero las rejillas de la cocina y luego los quemadores o discos superiores. Quita las piezas de aluminio internas que distribuyen el gas y suelen estar llenas de grasa. Utiliza guantes para retirar las piezas y para limpiarlas posteriormente. Coloca los quemadores y las rejillas superiores en un balde con agua, vinagre blanco y bicarbonato de sodio.

Truco casero: cómo limpiar y destapar el interior de las hornallas

La parte interna de las hornallas de la cocina se suele tapar con grasa, restos de comida o aceite viejo. Esto puede afectar el tamaño y la salida de la llama.

Para limpiar este sector crítico de la cocina, solo necesitas un poco de limón y un truco casero.

limpiar con limón El limón ablanda la grasa estancada en el interior.

Una vez desarmadas las hornallas, coloca un poco de jugo de limón en el interior de los mecheros y deja que actúe por unos minutos.

Coloca los discos superiores en su lugar y enciende las hornallas. El limón es un ácido, tal como el vinagre, que logra ablandar la suciedad pegada y remover la grasa en cuestión de minutos. Para complementar, puedes realizar una limpieza completa de las hornallas con agua y vinagre blanco.