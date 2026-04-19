Es posible limpiar y destapar los mecheros de las hornallas: con un truco casero

Limpiar es una tarea que requiere de tiempo, paciencia y algún truco casero. La cocina es posiblemente uno de los ambientes de la casa con mayor exposición a los gérmenes, los malos olores, las plagas de insectos y las manchas pegajosas. Limpiar la cocina es muy importante para evitar contaminación de alimentos y problemas de salud.
Hace algunos días noté que las hornallas de mi cocina estaban bastante sucias por fuera y no emitían una llama con la suficiente fuerza.
Limpiar las hornallas no consiste únicamente en pasar una rejilla por el exterior; muchas veces la mayor cantidad de mugre se concentra en los mecheros internos.
Pero ojo, estamos hablando de un electrodoméstico de uso cotidiano que funciona a gas. Por eso nunca tienes que realizar trucos peligrosos con fuego, ingredientes de limpieza u hornallas sin antes cerrar bien la llave de gas.
Hoy te voy a compartir un truco casero para limpiar en profundidad la parte interna de las hornallas, destaparla en el caso de que tenga restos de comida y desengrasarla sin usar productos peligrosos. Toma nota y presta atención a este truco casero de cocina.
Antes de limpiar: cómo desarmar las hornallas de la cocina
Antes de comenzar con la limpieza de las hornallas, hay que tener en cuenta un paso muy importante: el desarmado de los quemadores.
La seguridad es muy importante para evitar accidentes en la cocina y para poder armar correctamente las hornallas luego de limpiarlas.
- Cierra la llave de paso de las hornallas y de la salida de gas.
- Espera a que las hornallas estén completamente frías para comenzar a limpiar.
- Retira primero las rejillas de la cocina y luego los quemadores o discos superiores. Quita las piezas de aluminio internas que distribuyen el gas y suelen estar llenas de grasa.
- Utiliza guantes para retirar las piezas y para limpiarlas posteriormente.
- Coloca los quemadores y las rejillas superiores en un balde con agua, vinagre blanco y bicarbonato de sodio.
Truco casero: cómo limpiar y destapar el interior de las hornallas
La parte interna de las hornallas de la cocina se suele tapar con grasa, restos de comida o aceite viejo. Esto puede afectar el tamaño y la salida de la llama.
Para limpiar este sector crítico de la cocina, solo necesitas un poco de limón y un truco casero.
Una vez desarmadas las hornallas, coloca un poco de jugo de limón en el interior de los mecheros y deja que actúe por unos minutos.
Coloca los discos superiores en su lugar y enciende las hornallas. El limón es un ácido, tal como el vinagre, que logra ablandar la suciedad pegada y remover la grasa en cuestión de minutos. Para complementar, puedes realizar una limpieza completa de las hornallas con agua y vinagre blanco.