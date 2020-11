Es lasherino y perdió sus pertenencias porque la tormenta inundó su casa

Sus pertenencias se arruinaron casi por completo, el efecto del agua mojó hasta los colchones, por lo que debió improvisar una cama sobre algunas maderas, para que durmiera su padre que es discapacitado motriz.

Eduardo tiene, además, un bebé de 6 meses, que fue evacuado por los vecinos del barrio, mientras él y su esposa trataban de salvar sus pertenencias, para que las pérdidas no fueran totales.

Teníamos medio metro de agua y granizo dentro de la casa, la altura de las oleadas de los micros me partieron la puerta de entrada, el agua arrastró la heladera hasta el patio, nos quedamos sin ropa, mercadería ni colchones Teníamos medio metro de agua y granizo dentro de la casa, la altura de las oleadas de los micros me partieron la puerta de entrada, el agua arrastró la heladera hasta el patio, nos quedamos sin ropa, mercadería ni colchones

Pedido de ayuda

El vecino explicó que ha asistido muchas veces a pedir ayuda para arreglar el techo de su casa que se arruina cada vez más como consecuencia de las tormentas, pero asegura que no obtiene ninguna respuesta. De hecho, el intendente lasherino Daniel Orozco decretó la emergencia climática, sanitaria, habitacional y social en el departamento por los daños sufridos.

"No nos dan ayuda para arreglar el techo y nosotros no somos usurpadores, somos propietarios, pero nos piden los papeles. ¿Qué papeles vamos a tener acá? el techo se llueve y está a punto de colapsar" "No nos dan ayuda para arreglar el techo y nosotros no somos usurpadores, somos propietarios, pero nos piden los papeles. ¿Qué papeles vamos a tener acá? el techo se llueve y está a punto de colapsar"

El barrio Emilio Jofré está ubicado muy cerca del Acceso Norte, una zona es que habitual que se inunde luego de una gran tormenta, como la que ocurrió este jueves.

Ayer colapsó por la magnitud de la tormenta, pero es común que se nos inunden las casas, quizás diez centímetros menos, pero igual se inundan, porque los desagües no están en condiciones. Si hicieran las cosas como las tienen que hacer, esto no nos pasaría Ayer colapsó por la magnitud de la tormenta, pero es común que se nos inunden las casas, quizás diez centímetros menos, pero igual se inundan, porque los desagües no están en condiciones. Si hicieran las cosas como las tienen que hacer, esto no nos pasaría

Eduardo agregó, además, que su casa puede aguantar porque es de material, pero muchas casas de la zona son de adobe y no están preparadas para resistir una tormenta de tal envergadura.

No vinieron a evacuar a nadie, pero la gente se empezó a ir por su cuenta. Mi esposa tenía el agua por encima de la rodilla con el bebé en brazos. Estaba congelada, así es que los vecinos ayudaron llevándose al bebé No vinieron a evacuar a nadie, pero la gente se empezó a ir por su cuenta. Mi esposa tenía el agua por encima de la rodilla con el bebé en brazos. Estaba congelada, así es que los vecinos ayudaron llevándose al bebé

El hombre confirmó que llamó al 911 y a un número del municipio que le proporcionaron y no obtuvo respuesta para su pedido hasta el momento.