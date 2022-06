Es increíble el video de Instagram con más visitas en toda la historia

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix es furor con una de las series más vistas en el mundo

Desde que nació Instagram en el 2010, hay varios videos que han quedado en la historia por la exagerada cantidad de reproducciones.

Promediando el 2022, hay un video que lidera el ranking de reels con más visitas, destronando a uno que venía arrasando desde la época de pandemia.

instagram1.jpg En todo el mundo, Instagram es la cuarta red social más utilizada, por detrás de Facebook, YouTube y WhatsApp.

El video con más reproducciones en Instagram

En Instagram, red social de origen estadounidense, el video con mayor cantidad de reproducciones pertenece a la modelo y emprendedora estadounidense Kylie Jenner.

Kylie Jenner, personalidad de la TV de Estados Unidos, formó parte hace varios años del exitoso ciclo Keeping Up with the Kardashians.

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix asombra al mundo entero con una serie de 8 capítulos que es furor

En el 2021, Kylie Jenner publicó un video que, hasta el día de hoy, es el que cuenta con más reproducciones en Instagram.

El mismo dura 90 segundos y muestra cómo la modelo se filmó al enterarse de que estaba embarazada de su segundo hijo.

El video tomó por sorpresa a todo el mundo, dado que Kylie Jenner eligió a Instagram para mostrar la noticia y no los medios de comunicación.

El video fue publicado más precisamente el 7 de septiembre de 2021 y cuenta con más de 163 millones de reproducciones.

Embed

Kylie Jenner le arrebató el primer lugar en Instagram a Ester Expósito

La actriz española Ester Expósito, conocida por su papel sobresaliente en la serie Elite, que se emite por Netflix, lideraba el ranking por un video que la rompió en plena pandemia.

Ester Expósito posteó el 11 de abril de 2020 un video bailando, siendo un éxito rotundo en todo el mundo.

►TE PUEDE INTERESAR: El éxito de Netflix que dura solamente cuatro capítulos

El video de una de las protagonistas de Elite acumula más de 94 millones de reproducciones en la actualidad, una cifra abismal, pero inferior al publicado por Kylie Jenner en el 2021, con 163 millones de visitas.

Embed

Instagram y otros videos con cifras millonarias

Kylie Jenner (2016) - Más de 50 millones de visitas

(2016) - Más de de visitas Embed

Cardi B (2020) - Más de 36 millones

(2020) - Más de Embed

Selena Gómez (2016) - Más de 32 millones

(2016) - Más de Embed

Selena Gómez (2020) - Más de 28 millones

(2020) - Más de Embed

Selena Gómez (2016) - Más de 28 millones

(2016) - Más de Embed

Lady Gaga (2019) - Más de 24 millones

(2019) - Más de Embed

Lionel Messi (2016) - Más de 21 millones

(2016) - Más de Embed

Kim Kardashian (2016) - Más de 15 millones

(2016) - Más de Embed