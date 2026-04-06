Entrenando a tu potus: cómo usar clips de pared o hilos para que la planta "camine" por el techo

Hoy te voy a contar cómo puedes estimular el crecimiento de esta planta asiática y selvática, acomodando sus esquejes a través de pequeños ganchos o clips adhesivos para pared.
Cómo guiar un potus para que crezca por las paredes y techos
Existen pequeños ganchos plásticos que se pueden comprar en tiendas de agronomía o jardinería y sirven para guiar o acompañar el crecimiento de los tallos de las plantas.
El potus, en su hábitat natural, es una especie trepadora que se pega a los troncos de los árboles y crece hacia el cielo. En casa puedes conseguir el mismo efecto.
Primero consigue los clips adhesivos o compra un poco de tanza invisible de plástico. La tanza se puede usar para guiar el potus por el techo; no se ve y da un efecto flotante.
Coloca la maceta en el lugar donde quieres trepar los tallos. Elige las ramas o brazos más largos de la planta y límpialos con un poco de vinagre de manzana.
Coloca los clips en los puntos de apoyo que desees y creando la forma que más te guste, por la pared, el techo o alrededor de un espejo. Introduce los tallos en los clips con cuidado, dando forma a la decoración.
Consejos para estimular el crecimiento de tu potus
Para cuidar una planta de potus en casa y tenerla siempre bella, frondosa y verde, puedes tomar estos consejos de jardinería y aplicarlos en tus especies verdes.
- Abona la planta de potus una vez al año, con un compost de lombrices natural y nutritivo. También puedes fertilizar tu planta usando algunos ingredientes naturales o restos de materia orgánica, como agua de arroz, cáscaras de banana o borra de café. A las plantas y los compost raras veces hay que colocarles materias de origen animal como carne; esto genera larvas y putrefacción.
- Realiza una poda de las raíces y esquejes para eliminar las hojas muertas y las ramificaciones podridas de la planta. Las raíces y hojas que no suman, estorban y evitan el crecimiento de nuevas ramificaciones o esquejes.
- Deja que el suelo de la planta se seque entre riegos para que no se junte agua en el centro. Revisa el drenaje de la maceta y destápalo cada cierto tiempo. Al potus no le gusta el agua estancada y excesiva; prefiere humedad ambiental constante, pero sin un charco de agua.
- Coloca la planta de potus en un rincón del hogar iluminado, pero sin sol directo. La luz directa puede quemar sus hojas.
- Reproduce tu planta de potus utilizando un frasco con agua y un esqueje de la planta madre. Hay que esperar unos 2 meses antes de pasar la planta a tierra. Este es el método más sencillo para obtener plantas de potus nuevas o rescatar plantas antiguas en peligro.