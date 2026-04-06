Entrenando a tu potus: cómo usar clips de pared o hilos para que la planta "camine" por el techo

El potus, en su hábitat natural, es una especie trepadora que se pega a los troncos de los árboles y crece hacia el cielo. En casa puedes conseguir el mismo efecto.

Primero consigue los clips adhesivos o compra un poco de tanza invisible de plástico. La tanza se puede usar para guiar el potus por el techo; no se ve y da un efecto flotante.

Coloca la maceta en el lugar donde quieres trepar los tallos. Elige las ramas o brazos más largos de la planta y límpialos con un poco de vinagre de manzana.

Coloca los clips en los puntos de apoyo que desees y creando la forma que más te guste, por la pared, el techo o alrededor de un espejo. Introduce los tallos en los clips con cuidado, dando forma a la decoración.

Consejos para estimular el crecimiento de tu potus

Para cuidar una planta de potus en casa y tenerla siempre bella, frondosa y verde, puedes tomar estos consejos de jardinería y aplicarlos en tus especies verdes.

potus bebé Una planta de interior, noble, hermosa y de crecimiento rápido.