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Entrenando a tu potus: cómo usar clips de pared o hilos para que la planta "camine" por el techo

Para que tu planta de potus crezca más sana y decore los ambientes del hogar, puedes utilizar ganchos guía

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Guia tu potus hasta el cielo siguiendo algunos consejos.

Guia tu potus hasta el cielo siguiendo algunos consejos.

El potus es una planta de interior, de hoja verde, que se utiliza mucho para decorar diversos ambientes. Esta planta no requiere muchos cuidados, aunque sí algunos específicos que son clave para asegurar su crecimiento sano.

Hoy te voy a contar cómo puedes estimular el crecimiento de esta planta asiática y selvática, acomodando sus esquejes a través de pequeños ganchos o clips adhesivos para pared.

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La planta de potus, con los cuidados correctos, puede vivir muchos a&ntilde;os.&nbsp;

La planta de potus, con los cuidados correctos, puede vivir muchos años.

Cómo guiar un potus para que crezca por las paredes y techos

Existen pequeños ganchos plásticos que se pueden comprar en tiendas de agronomía o jardinería y sirven para guiar o acompañar el crecimiento de los tallos de las plantas.

El potus, en su hábitat natural, es una especie trepadora que se pega a los troncos de los árboles y crece hacia el cielo. En casa puedes conseguir el mismo efecto.

Primero consigue los clips adhesivos o compra un poco de tanza invisible de plástico. La tanza se puede usar para guiar el potus por el techo; no se ve y da un efecto flotante.

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Coloca la maceta en el lugar donde quieres trepar los tallos. Elige las ramas o brazos más largos de la planta y límpialos con un poco de vinagre de manzana.

Coloca los clips en los puntos de apoyo que desees y creando la forma que más te guste, por la pared, el techo o alrededor de un espejo. Introduce los tallos en los clips con cuidado, dando forma a la decoración.

Consejos para estimular el crecimiento de tu potus

Para cuidar una planta de potus en casa y tenerla siempre bella, frondosa y verde, puedes tomar estos consejos de jardinería y aplicarlos en tus especies verdes.

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Una planta de interior, noble, hermosa y de crecimiento r&aacute;pido.&nbsp;

Una planta de interior, noble, hermosa y de crecimiento rápido.

  1. Abona la planta de potus una vez al año, con un compost de lombrices natural y nutritivo. También puedes fertilizar tu planta usando algunos ingredientes naturales o restos de materia orgánica, como agua de arroz, cáscaras de banana o borra de café. A las plantas y los compost raras veces hay que colocarles materias de origen animal como carne; esto genera larvas y putrefacción.
  2. Realiza una poda de las raíces y esquejes para eliminar las hojas muertas y las ramificaciones podridas de la planta. Las raíces y hojas que no suman, estorban y evitan el crecimiento de nuevas ramificaciones o esquejes.
  3. Deja que el suelo de la planta se seque entre riegos para que no se junte agua en el centro. Revisa el drenaje de la maceta y destápalo cada cierto tiempo. Al potus no le gusta el agua estancada y excesiva; prefiere humedad ambiental constante, pero sin un charco de agua.
  4. Coloca la planta de potus en un rincón del hogar iluminado, pero sin sol directo. La luz directa puede quemar sus hojas.
  5. Reproduce tu planta de potus utilizando un frasco con agua y un esqueje de la planta madre. Hay que esperar unos 2 meses antes de pasar la planta a tierra. Este es el método más sencillo para obtener plantas de potus nuevas o rescatar plantas antiguas en peligro.

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