Entre 10 y 15 camioneros siguen varados y se espera temporal hasta el jueves en alta montaña

Personal del Escuadrón 27 Uspallata Gendarmería Nacional, el Ejército Argentino, la Patrulla de Rescate, Municipalidad de Las Heras, la Dirección Nacional de Vialidad y Defensa Civil trabajaron intensamente durante el domingo para hacer una huella y poder rescatar a turistas y transportistas que quedaron atrapados en medio del temporal de nieve desde la zona de la Curva de la Soberanía, hasta Las Cuevas.

Ricardo Squartini, presidente de Aprocam, la Asociación de propietarios de camiones, señaló a diario UNO que casi 300 camioneros fueron evacuados. 27 de ellos pasaron la noche en el albergue de la Gendarmería, en Uspallata. Otros tantos, entre 10 y 15, permanecieron en sus vehículos.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor permanece cerrado por nevadas y se estima que el temporal durará hasta el jueves. "Mañana (por el martes) podría haber una pequeña ventana para tratar de sacar algunos camiones e ir despejando la ruta", indicó Squartini.

Tras el temporal del sábado, unos 300 camiones permanecen estancados en la nieve, a la espera de una mínima mejora del tiempo que permita que las máquinas puedan seguir trabajando para empezar a moverlos.

"Está complicada la situación. Hay muchos camiones que han quedado parados aunque los choferes han sido evacuados", indicó Squartini, de Aprocam, quien también advirtió que algunos camioneros "se han quedado con los camiones en marcha, para tener calefacción y tienen provisiones por unos días".

Uno de los camioneros se comunicó con radio Nihuil y aseguró que desde Las Cuevas hasta el túnel Cristo Redentor hay varios camioneros, que están bien de salud pero espera que los hagan bajar: "Ojalá hoy nos den un poco de bolilla y podamos bajar", reclamó, aunque el rescate dependerá de las inclemencias climáticas.

El colapso de vehículos: autos, camionetas, colectivos y camiones, se debió a que, en medio del temporal, dos camiones quedaron cruzados en la Ruta 7, a la altura de la Curva de la Soberanía por desplazamiento por congelamiento de la calzada.

De lado chileno se produjo un bloqueo similar hacia Los Andes, quedando camiones varados en Los Caracoles. Personal del Ejército de Chile y Carabineros trabajaron en la zona para evacuar a los camioneros y cuidar a los camiones que quedaron estancados.

varados chile 1.jpg Carabineros de Chile, cuidando camiones varados en el Paso Cristo Redentor.

"Antes a los turistas no se los dejaba subir más allá de Penitentes cuando había pronóstico de temporal", advirtió el presidente de Aprocam. "No fue un problema de Chile ni de Argentina sino conjunto. Hubo falta de comunicación entre las autoridades, además de que en Mendoza se debió impedir el tránsito", lamentó y agregó que "hace años que no pasaba algo así".

Respecto de las causas, Néstor Majul, subsecretario de Relaciones institucionales del ministerio de Seguridad provincial, indicó a radio Nihuil que considera que las autoridades nacionales "subestimaron el tema de la nieve y no pensaron que iba a ser tan grande la tormenta".

"Gendarmería siguió dejando pasar al turismo interno, de personas que iban hasta Las Cuevas", agregó respecto de aquellos que viajaban en autos y camionetas y debieron pasar horas muy duras en Alta Montaña.

"Tuvimos que abrir un supermercado grande de Uspallata para sacar termos, café y provisiones porque por lo menos toda la noche iban a tener que pasar", dijo y así fue, hasta que el domingo pudieron comenzar las evacuaciones.

El paso a Chile tanto por Cristo Redentor como por el paso Pehuenche está cerrado por nieve. De ahí que se pide, tanto desde el Gobierno de la Provincia como desde Aprocam, que aquellos conductores de camiones que están ingresando a Mendoza con intenciones de cruzar a Chile, estacionen donde tengan comodidades dado que Uspallata y la Playa de la Destilería, en Luján de Cuyo, están colapsadas.

"Que estacionen donde tengan comodidades sanitarias y de abastecimiento ya que las condiciones climáticas y los pronósticos meteorológicos no son alentadores. Faltan varios días para poder despejar la ruta y poner en movimiento los camiones", advirtió Squartini.

varados chile.jpg Personal argentino y chileno actuaron en Alta Montaña para rescatar turistas y camioneros varados.

Informe de Vialidad Provincial sobre el estado de las rutas

