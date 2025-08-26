aviones aerolineas El gremio también recordó que desde hace más de un año reclama una mesa de diálogo

Esta medida de fuerza llevó a Aerolíneas Argentinas a reprogramar y cancelar decenas de vuelos, complicando significativamente los planes de viaje de miles de pasajeros. Denunció ante EANA y la ANAC que el gremio de controladores aéreos ATEPSA impidió la salida de 9 vuelos que contaban con autorización y estaban programados por fuera de la ventana de la medida de fuerza, incluidos dos vuelos internacionales.

La compañía aérea comunicó que esta medida de fuerza perjudicó a más de 800 personas, en total. El paro del gremio ATEPSA ya afectó a más de 12 mil pasajeros, distribuidos en cerca de 100 vuelos.

Según la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación, este reclamo se mantendría hasta el sábado 30 de agosto. Este martes los vuelos entre las 7:00 a 10:00 y de 14:00 a 17:00 se verán afectados.

Esta medida solo afectará al despegue de aeronaves y se restringen las autorizaciones de aeronaves y vehículo en tierra. En los horarios comunicados no se recibirán ni trasmitirán planes de vuelo.

reclamo vuelos aerolineas El viernes se desarrolló la primera jornada de las medidas de fuerza de ATEPSA y se dividió en dos etapas

Todas aquellas aeronaves que se declaren de emergencia, como aquellas que presten servicio sanitario, humanitario, de estado y salvamento, quedan exceptuadas de las medidas de fuerza

