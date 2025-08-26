Sigue el paro de controladores aéreos en los aeropuertos de toda la Argentina, lo que ha generado suspensión y demora de vuelos en varias aerolíneas. Una gran cantidad de vuelos del aeropuerto de Mendoza se ven afectados este martes 26 de agosto.
La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) que agrupa a más de mil empleados distribuidos en los 54 aeropuertos operativos del país, incluyendo a controladores de tránsito aéreo y personal técnico, sostiene la medida de fuerza en exigencia de mejoras salariales. Se emitió un comunicado en el cual notifica la razón por la cual se realiza este reclamo que ha tenido un gran efecto en todo el país.
En el comunicado, notifican: "Expresamos nuestro rechazo y repudio a la intención de las autoridades de EANA y ANAC de endilgar responsabilidades a los trabajadores y trabajadoras que día a día sostenemos el sistema de navegación aérea, a pesar de las deficiencias estructurales y de tener que desempeñarnos con herramientas totalmente precarizadas".
Esta medida de fuerza llevó a Aerolíneas Argentinas a reprogramar y cancelar decenas de vuelos, complicando significativamente los planes de viaje de miles de pasajeros. Denunció ante EANA y la ANAC que el gremio de controladores aéreos ATEPSA impidió la salida de 9 vuelos que contaban con autorización y estaban programados por fuera de la ventana de la medida de fuerza, incluidos dos vuelos internacionales.
La compañía aérea comunicó que esta medida de fuerza perjudicó a más de 800 personas, en total. El paro del gremio ATEPSA ya afectó a más de 12 mil pasajeros, distribuidos en cerca de 100 vuelos.
Si quieres ver el estado en vivo de los vuelos que parten desde Mendoza, haz click en este link.
Si quieres ver el estado en vivo de los vuelos que llegan a Mendoza, haz click en este link.
Según la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación, este reclamo se mantendría hasta el sábado 30 de agosto. Este martes los vuelos entre las 7:00 a 10:00 y de 14:00 a 17:00 se verán afectados.
Esta medida solo afectará al despegue de aeronaves y se restringen las autorizaciones de aeronaves y vehículo en tierra. En los horarios comunicados no se recibirán ni trasmitirán planes de vuelo.
Todas aquellas aeronaves que se declaren de emergencia, como aquellas que presten servicio sanitario, humanitario, de estado y salvamento, quedan exceptuadas de las medidas de fuerza
