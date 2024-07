En un control se detuvo a un chofer de micro que estaba borracho e iba a Chile

Los controles en la provincia de Mendoza no se limitan solo a la terminal de ómnibus de la ciudad capital. La CNRT está llevando a cabo inspecciones en varios puntos estratégicos, como la ruta nacional 40, la ruta nacional 7 y la ciudad de San Rafael. Estos controles incluyen la verificación de la documentación completa de los vehículos, las condiciones físicas y de salud de los conductores y el cumplimiento del descanso obligatorio.

La desafectación de este conductor subraya la rigurosidad de los controles y la firme postura de la CNRT y la ANSV en asegurar que los viajes de larga distancia sean seguros tanto para los pasajeros como para otros usuarios de la vía pública.

►TE PUEDE INTERESAR: Detuvieron a ocho conductores borrachos antes y después de la final de la Copa América

Polémica por el límite de alcohol permitido en Mendoza

Este incidente se produce en un contexto de debate en Mendoza sobre el grado permitido de alcohol en sangre para los conductores. Actualmente, la ley de tránsito de Mendoza permite un grado de hasta 0.5 gramos por litro de sangre. Sin embargo, esta disposición ha generado controversia.

Desde el gobierno provincial sostienen que este límite no es riesgoso y es adecuado para la seguridad vial. No obstante, la oposición, en particular el partido justicialista, ha insistido desde la aprobación de esta disposición en que el grado permitido de alcohol en sangre debería ser cero. Argumentan que tanto los choferes profesionales como cualquier conductor no deberían consumir alcohol antes de conducir, para garantizar la máxima seguridad en las rutas y calles de la provincia.

Este debate refleja la tensión entre políticas más permisivas y la necesidad de implementar medidas más estrictas para la seguridad vial, poniendo de relieve la importancia de los controles y regulaciones en la prevención de accidentes y en la protección de todos los ciudadanos.