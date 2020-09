En plena pandemia cómo vivió su día el personal de la salud

Boiero, que comenzó su relación con la profesión allá por 1976, ingresando a la Facultad de Medicina, fue entrevistado este lunes en el programa Desde la Redacción, que emite Canal Siete, como referente de todo el sector de la salud, que pasa un momento histórico por causa de la pandemia.

Las reflexiones

“Es un momento especial para celebrar el Día de la Sanidad. Hoy nos está encontrando en este momento particular de la pandemia y donde estamos con una alta demanda. Es un momento en el que en realidad tenemos poco tiempo para la reflexión. Estamos abocados en casi todo nuestro tiempo a la acción, así que nos vino muy bien esta pequeña pausa donde reconocen a tantísima gente que trabaja en la Salud", dijo el profesional de la salud.

Respecto a la pregunta sobre cómo se siente estar en la primera línea de batalla contra el Covd-19, el director del hospital El Carmen dijo: "Seguramente habrá tantas respuestas como personas del sector a las que les pregunte. Se mezclan un montón de sensaciones. Cuando uno encuentra en su trabajo que ha convalidado su vocación, es un momento verdaderamente grato. En ese momento descubre que la recompensa, es la máxima sensación de logro y de plenitud. Sería tremendo no convalidar esa raíz vocacional", indicó.

Mezcla de orgullo y temores

Contrastando los sentimientos reales que vive la salud, agregó: "Por cierto, que estamos también atravesados por la angustia y por el miedo. No es fácil enfrentarse a una enfermedad que puede provocar un daño e incluso conducir a la muerte, y de hecho ya ha sucedido con compañeros de trabajo. Es una situación verdaderamente estresante, así es que en todos los casos se mezclan un montón de emociones", confesó.

Retornando a la satisfacción interna de un profesional que cumple con la misión asignada, expuso Boiero: "Por otra parte, la sensación de logro es plena cuando uno descubre a un paciente recuperado. Nosotros nos hemos cruzado con algunos de los recuperados que se acercan, por ejemplo, ahora en la instancia de donación de plasma, es una sensación muy difícil de describir. Esta persona se nos presenta y nos intenta agradecer. En esa plenitud, que tiene el enfermero, el médico, el kinesiólogo, y en general todo el equipo de salud que se siente parte de esta instancia tan difícil que pasó esa persona, uno siente una sensación de logro máximo", dijo.

La valoración del equipo

En una batalla tan ardua , y sobre todo tan prolongada, el médico hizo una valoración del factor equipo: “Nosotros hemos descubierto en pandemia que, como decía Martín Fierro, hasta el pelo más delgado hace su sombra en el suelo. Las tareas más humildes son de máxima importancia en pandemia, y a veces las tareas de diagnóstico más eximias, también son trascendentes", puntualizó Boiero, para agregar: "De modo que todo el equipo de salud, y lo digo desde la humilde tarea de recepción, de limpieza, hasta la dirección que me llena de honor de orgullo, constituyen un equipo junto con el paciente y su familia en la lucha por recuperar al paciente".

Reconocimiento de la sociedad

Respecto al reconocimiento que le debe la sociedad toda al trabajo de los agentes de la salud, tanto pública como privada, Boiero dijo que "hay muchas cosas que todavía nos faltan transitar. Me parece que el verdadero valor de las especialidades todavía no está definido. Me parece que el reconocimiento social, quizás postpandemia venga. El reconocimiento social traducido en la verdadera formación, verdadero reconocimiento a las especialidades críticas. Estas especialidades se han debilitado por falta de reconocimiento social, y este se traduce en remuneración; en posibilidades de desarrollo, de calificación profesional. En todas estas cuestiones, yo espero que la pandemia nos proyecte, y todo el equipo de salud ocupe un lugar más acorde con lo que la sociedad hoy nos exige", detalló extensamente.

Para concluir, el profesional, padre a su vez de dos vástagos que siguieron sus pasos, en odontología, su hija, y como médico, su hijo, fue crítico sobre los valores de la sociedad argentina y mendocina actual. "Vivimos una época totalmente extraña desde el punto de vista social. Es una época de extremo individualismo, donde el valor colectivo y el respeto por las instituciones que representan lo colectivo ha caído a un límite extremadamente bajo. Esto hace que, inconscientemente, o de un modo bastante paradojal, alguien llegue a una guardia pretendiendo agredir a la persona que necesita (médico), o agredir al maestro que después pretende que lo eduque. Me parece que nos debemos un debate con esto", finalizó Oscar Boiero.