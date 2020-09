Cómo y cuándo terminan las clases en Mendoza

Sin embargo, desde el gobierno educativoya dieron una respuesta clara: el año escolar no se terminará antes de tiempo, tal y como se rumoreaba en los últimos días entre los grupos de padres de algunas escuelas mendocinas. Así lo aseguró a Diario UNO la directora de Planeamiento de la Calidad Educativa, Silvina Del Pópolo.

"Quiero dejar en claro que el calendario del escolar 2020, no se modifica. El fin del año escolar será el viernes 11 de diciembre para todos los niveles" "Quiero dejar en claro que el calendario del escolar 2020, no se modifica. El fin del año escolar será el viernes 11 de diciembre para todos los niveles"

Lo que sí sucederá es que en el último mes y medio de clases no presenciales, los chicos que ya estén en condiciones de acreditar los saberes prioritarios, tendrán actividades diferentes de aquellos que no lo hayan hecho aún, pero deberán seguir presentando las tareas hasta que concluya el año escolar.

Refuerzo del año escolar

En cuanto a la diferencia en las actividades para aquellos alumnos más avanzados y los que tengan trayectorias educativas más débiles, la funcionaria explicó que desde la DGE se ha determinado que a los que puedan acreditar saberes se les realizarán propuestas más lúdicas. Estas tendrán que ver con la lectura, la producción de textos y otras actividades relacionadas con juegos didácticos o proyectos que apunten más bien al disfrute de los últimos días de clases.

En cambio, los docentes reforzarán el aprendizaje de los saberes prioritarios para aquellos que no han alcanzado aún estos objetivos. Para esto, cada escuela podrá elegir libremente la forma de llegar a estos estudiantes más rezagados y deberá presentar un proyecto que tendrá que ser avalado por la supervisión.

No perder la conexión

Uno de los motivos por los cuales desde la DGE se decidió no modificar las fechas del año escolar, fue el de mantener algunas consignas firmes entre tantas que tuvieron que cambiar y adaptarse conforme fue avanzando la pandemia en el 2020. Esto genera seguridad tanto en los estudiantes como en los docentes.

Además, lo que se intentará es que los chicos no pierdan la conexión con la escuela, situación que ya está diezmada por la educación no presencial.

"No queremos que los alumnos se desconecten del todo porque ya está comprobado que durante los dos meses y medio de vacaciones de verano, se pierden muchas habilidades que cuesta recuperar, y después de transitar este año escolar tan particular, creemos que mientras más tiempo pasen los chicos conectados con las actividades escolares, va a ser mejor" "No queremos que los alumnos se desconecten del todo porque ya está comprobado que durante los dos meses y medio de vacaciones de verano, se pierden muchas habilidades que cuesta recuperar, y después de transitar este año escolar tan particular, creemos que mientras más tiempo pasen los chicos conectados con las actividades escolares, va a ser mejor".

Los estudiantes del nivel primario tienen que completar los 183 días de clases y los de la secundaria 180. El último día de clases se mantiene en el 11 de diciembre, como se estableció al comienzo del ciclo escolar.