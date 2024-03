►TE PUEDE INTERESAR: El gesto solidario de Abel Pintos con un cantante callejero: "Tomá, hace mucho frío para cantar"

Viviana Valdivieso creó, fabricó y regaló un huevo de Pascua gigante ante la presencia de más de 500 vecinos lasherinos, en su mayoría, niños. Pero también muchas familias recibieron su pedazo de chocolate.

En el medio de una gran expectativa, Viviana, rompió y luego regaló el enorme huevo de chocolate y lo repartió entre los vecinos de la zona que disfrutaron y degustaron ese manjar de cacao.

huevo1.jpg En Las Heras repartieron un huevo de Pascua gigante de 100 kilos. Fotos: Cristian Lozano.

La gesta solidaria se dio en la intersección de las calles lasherinas de Patricias Mendocinas y Avenida Mitre, donde se vivieron momentos de felicidad y alegría, cuando Viviana Valdivieso en horas del mediodía dominguero rompió con una masa de esas que se utilizan para la construcción, el huevo de Pascua gigante de 100 kilos de chocolate.

Niños, mujeres y hombres se aglutinaron alrededor de la mole de chocolate y todos se llevaron un pedazo de huevo entre medio de risas de felicidad, de esa felicidad que solo el chocolate nos puede brindar.

Viviana Valdivieso, la mentora del gran huevo de Pascua solidario

"Esto lo vengo haciendo, hacen más de 14 años, en la mayoría de las veces a todo pulmón, pero en esta oportunidad el chocolate me lo donó la marca Chocolezza, a quienes les agradecemos por el gran gesto. A esto lo le llamo Felices Pascuas Compartidas", comenzó diciendo Viviana Valdivieso, la mentora de esta obra solidaria.

huevo.jpg En Las Heras repartieron un huevo de Pascua gigante de 100 kilos. Fotos: Cristian Lozano.

Cuando le consultamos de los motivos que la llevan hacer este gesto enorme, Viviana, contó: "Desde chica siempre soñé con tener un huevo de Pascua gigante y poder romperlo para comerlo y repartirlos entre los que no pueden comprar uno. Por eso lo hago, para los chicos que no tienen puedan acceder a él, más en estos tiempos difíciles que nos toca vivir".

En cuanto a las características del tremendo huevo, Viviana, relató: "el huevo pesó cien kilos, aproximadamente, una mitad pesó 45 kilos y la otra más o menos lo mismo. Después lo unimos también con chocolate y lo decoramos con glacé".

Viviana también explicó cómo lo hizo y los moldes que utilizó para realizar tremendo huevazo. "Al molde lo pedí que me lo hagan de Buenos Aires con un material de plástico de alto impacto, no lo hice más grande porque si no, no podía sacarlo por la puerta".

huevo3.jpg En Las Heras repartieron un huevo de Pascua gigante de 100 kilos. Fotos: Cristian Lozano.

"Una vez que tenemos el chocolate, lo vamos fundiendo en bowls y lo vamos echando en el molde, así vamos formando las capas hasta darle el grosor que queremos que tenga cada mitad, una mitad es un poquito más delgada que la otra para que sea más fácil partirlo", relató Viviana sobre la logística que tiene que hacer para fabricar tremendo huevo de Pascua.

Por supuesto que esta gran tarea no la pudo hacer ella sola, además de Viviana, trabajaron para fabricar este colosal huevo de chocolate, Rocío Mastroeni, Jazmín Mastroeni, Analía Guayama y Giovanni Mastroeni.