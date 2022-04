En Godoy Cruz pasear el perro sin correa saldrá hasta $3.000 o trabajo comunitario a pactar con el juez

El presidente del Concejo Deliberante, Fabricio Cuaranta, junto con las concejalas Noelia Santino y Mariana Zlobec, explicaron a Diario UNO que se trabajó en esta ordenanza en base a requerimientos que los habitantes de Godoy Cruz solicitaron en reiteradas oportunidades.

En base a esto, Cuaranda indicó que desde 1994 existía un Juzgado de Tránsito, a cargo de dos juezas, pero a raíz de una modificación de la Ley 10.679, se le dio la facultad a todos los municipios a crear Juzgados de Falta. Esto fue lo que hizo Godoy Cruz, y ya cuenta con el nuevo Juzgado el cual se encargará de resolver los problemas de convivencia entre vecinos.

godoy cruz 3.jpg El Concejo Deliberante de Godoy Cruz aprobó una nueva ordenanza que incluye trabajo comunitario.

Los funcionarios resaltaron que esta ordenanza no busca criminalizar el accionar de los godoycruceños, y a raíz de eso recaudar, sino que el espíritu de la misma es solo ordenar la convivencia de los 200 mil habitantes que tienen la comuna en 37 metros cuadrados.

El trabajo comunitario en Godoy Cruz

Cuaranta sostuvo que en 2018 se creó una ordenanza en la cual los Juzgados de Faltas podían incluir los trabajos comunitarios en determinados casos. Dijo que se aplicó en muy dos casos puntuales, pero luego no se aplicó más. Con la llegada de la pandemia por Covid y el aislamiento, quedó prácticamente sin efecto. Pero ahora, sumado a la crisis económica de la gente, se volvió a poner en vigencia para que sea una opción para quienes no puedan pagar la multa que se le aplique.

"No se creó ahora, no se está criminalizando ni es nada nuevo, sino que se comenzará a utilizar. Solo tuvimos que actualizarla. al igual que la tenencia responsable de mascotas, o el expendio de bolsas plásticas en supermercados, y ordenar también el tránsito en las manifestaciones", detalló Cuaranta y agregó: "Esto es algo que tiene sus críticas, pero pasó en debate por los diferentes concejales. No es de un día para otro porque queremos criminalizar las protestas. Esto se viene trabajando hace 3 años, con el área jurídica del municipio, y los jueces de falta".

En limpio, luego de la actualización y modernización de estas ordenanzas de años anteriores, ahora se definió que el infractor con la jueza puede acordar hacer trabajos comunitarios en el caso que no pueda pagar la multa que le corresponda, según la infracción que haya cometido.

godoy cruz 5.jpg Los trabajos comunitarios como forma de pago de una multa en Godoy Cruz se definirán en base a la actividad a la que se dedique el infractor.

Por ejemplo, un abogado, podrá dar charlas a quienes rindan el examen para obtener la licencia de conducir, o charlas en alguna escuela de un tema determinado. Si se trata de un obrero, podrá pagar su multa con la reparación o refacción en el municipio, en alguna escuela u ONG.

"Se aplica el sentido común", aseguró el presidente del Concejo Deliberante de Godoy Cruz, y destacó que ese trabajo comunitario no está determinado en la ordenanza, sino que depende de la actividad a la que se dedique el infractor.

No buscan criminalizar a los ciudadanos de Godoy Cruz

Noelia Santino indicó: "El espíritu es ordenar las ordenanzas que ya teníamos y las conductas de los vecinos de Godoy Cruz, algo que ellos mismos plantearon como una necesidad, con respecto a las mascotas, los vecinos tiran basura, los que llevan a los perros que hagan sus necesidades en lugares públicos, o quienes dañan esos lugares".

"No es una ordenanza recaudatoria, sino que la idea es ordenar para que el vecino cese esa conducta. Lo que busca es la buena convivencia de los vecinos, que cada uno sea responsable de lo que le toca y no perjudique a otros el derecho del espacio público", sostuvo.

godoy cruz 4.jpg Sacar a pasear a un perro sin correa o si no se levanta el escremento de la mascota, será multado. Si es reinicdente, la multa se puede muliplicar por mil veces su valor.

Y Fabricio Cuaranda reforzó la idea: "Prioriza la promoción, convivencia, el civismo. Sabemos que ante una infracción, que puede cometer cualquiera, hay gente que por la crisis económica no puede pagar y por eso reflotamos el trabajo comunitario".

Además, manifestó que "el 90% de los problemas vecinales se resuelven en la mediación entre los mismos vecinos, antes que lo tenga que resolver la jueza. El tema cual sea el problema, se resuelve en las oficinas de mediación de la comuna. De ahí tiene sentido el trabajo comunitario y que no se quiere criminalizar, ni sancionar, sino cultivar la buena convivencia en los espacios públicos".

La polémica de avisar antes de hacer

Respecto a las manifestaciones, Cuaranta señaló que, si bien estas no serán criminalizadas, lo que solicitan es que quienes vayan a realizar una protesta avise -no que pida permiso- para el municipio desviar el tránsito, solicitarles que dejen media calzada liberada, o que lo hagan en la vereda, donde de todas formas serán vistos por las personas que pasen por allí.

En el caso de los vendedores ambulantes, aseguró que no le piden que no venda, sino que le piden que se registre y que declare lo que va a vender. En el caso que no lo haga, será multado con una falta leve.

Si quien vende alimentos no respeta la cadena de frío o no tiene la aprobación bromatológica, es una falta grave, y en el caso que venda algún alimento que afecte la salud pública, será una falta gravísima.

Las multas

Cada acción que alguien realice en Godoy Cruz que moleste o perjudique a terceros, será multada dependiendo de la gravedad del hecho. Estas faltas tienen una cantidad de unidades contravencionales, cuyo valor se actualiza cada año.

En el caso que alguien tire basura donde no debe, o el día que no corresponda, o en el caso que una persona saque a pasear a su perro y no levante sus necesidades, la falta será leve y la multa durante este 2022 va de $900 a $3.000.

basura godoy cruz.jpg El dónde, cómo y cuándo sacar y dejar la basura también será multado para quienes no lo hagan como corresponde.

En el caso de derroche de agua la falta puede ser grave y el valor será de $3.000 a $15.000. Una persona que sea encontrada tirando basura en un canal de agua o una acequia, la multa podrá ser gravísima y podrá costarle entre $15.000 hasta $30.000.

Pero, en el caso de cualquiera de las tres que la persona sea reincidente, la multa se puede multiplicar hasta mil veces su valor.