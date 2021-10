La decisión de pedalear

Agustina iba a viajar a México, pero comenzó la pandemia y no pudo hacer el viaje. A eso se le sumó que yo quería viajar en bicicleta. Así que le dije, "si no podés venir, me adelanto" y arranqué, en noviembre del 2020

En sus planes iniciales, Carlos realizaría su travesía en 4 meses. Pero la pandemia complicó los plazos. Debió detenerse un tiempo en Colombia, pero después retomó sin problemas.

Carlos y Agustina .jpg El mexicano Carlos Trujeque Navarrete se reecontró con su novia argentina en Mar del Plata.

En el camino, conocí mucha gente muy agradable que me incentivó y apoyó

Carlos llegó el miércoles 20 de octubre a Mar del Plata, y para lograrlo, hubo días en que pedaleó hasta 120 km. Pero en los tramos más difíciles, logró hacer entre 60 km y 80 km diarios.

No soy ciclista profesional, pero en algún otro momento hice bici de montaña. La bici que usé para venir de México es una Marín mountain bike, con llantas gravel. Así llegué a Argentina

Un amor marplatense

Carlos contó que, en el momento de la entrevista estaba tomando mate. De hecho este fue un elemento clave para llegar hasta aquí. Es que el mate fue el motivo por el que conoció a Agustina, en Málaga, España.

Ella me mostró el mate y me invitó a probarlo, a mi me gustó. Así comenzó nuestra relación.

carlos trujeque 3.jpg El mexicano en plena travesía.

Dice que si bien ella lo estaba esperando, este fue un reencuentro: "Nos estamos empezando a conocer nuevamente", afirmó.

Por el momento, él se queda en Mar del Plata con su novia no sabe por cuánto tiempo y más adelante viajará a México para ver a sus padres.

Además de reencontrase con su novia, que trabaja como kinesióloga en Mar del Plata, Carlos tiene otros objetivos: terminar la tesis en Administración de Empresas, recibirse y de ser posible, dedicarse a dar charlar motivacionales.

Pero actualmente está concentrado en su viaje, el que ha ido registrando en sus redes sociales de Facebook e Instagram. En ellas sube todos los detalles de su travesía, en su perfil Viajando Ando