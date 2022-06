Empresarios turísticos de Mendoza temen que deban cancelar servicios por la falta de gasoil

Es que el fin de semana que pasó, la falta de gasoil complicó la salida de excursiones y fueron varias las empresas de turismo mendocinas que debieron cambiar los planes sobre la marcha por no poder hacerse del combustible para sus vehículos.

Así lo manifestó González Martín, quien junto a otros empresarios del sector firmó una nota dirigida al ministro nacional Matías Lammens con el fin de manifestarle la preocupación por la situación presente y futura.

Nota Misnistro Lammens por faltante de combustible 20220606.pdf

La falta de gasoil complica al turismo, uno de los sectores más golpeados por la pandemia

"La situación es muy complicada y preocupante", analizó González Martín en diálogo con Radio Nihuil.

"Ya tenemos mucha reserva y ocupación garantizada en la Provincia para el fin de semana largo pero, o no se consigue combustible o se consigue con un cupo de 14 litros", lamentó y explicó que para los minibuses en los que se realizan las excursiones a alta montaña, "esos litros no alcanzan". Una de las medidas que piden es que se haga una diferencia entre ese tipo de vehículos y los de uso personal porque los $2.200 que se impusieron de cupo en algunas estaciones no les son suficientes.

"Creemos que la situación va para largo y que tiende a agudizarse. Por eso le vamos a informar de la situación en Mendoza al ministro", anticipó respecto de la carta dirigida a Lammens. "Los medios nacionales hablan solo de la falta de gasoil en las provincias del Norte pero acá también está ocurriendo", se quejó.

Según advirtió el empresario, la situación para el turismo en Mendoza es muy complicada. "Permanentemente estamos ante la posibilidad de no realizar el servicio y tener que devolver el dinero", dijo.

"Vienen las vacaciones de invierno y, de continuar la situación, literalmente no se van a poder brindar los servicios", agregó el dirigente.

La problemática de los camioneros

Al cierre del Paso Cristo Redentor por las intensas nevadas de este fin de semana, los camioneros sumaron también la falta de gasoil para poder cubrir sus servicios.

Este domingo, la senadora nacional Mariana Juri (UCR) se reunió con representantes de Aprocam (Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza) para analizar la problemática. Según dijo a Diario UNO, la intención es intermediar ante el Gobierno nacional para que se "ocupe" de la falta de suministro que está afectando a productores locales, empresarios y transportistas.

Mariana Juri Aprocam.jpg

"El jefe de Gabinete, Juan Manzur, prometió que en 48 o 72 horas el problema estaría resuelto y, lejos de esto, se agravó aún más", expresó Juri.

Por su parte, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) mostró un "Mapa de abastecimiento" del 25 de mayo al 5 de junio. Entre las 19 provincias que presentaron problemas por falta de gasoil, Mendoza se encontró en las más complicadas, es decir, entre aquellas en los que hay muy bajo o nulo suministro en las estaciones de servicio.

mapa gasoil junio.jpg

Lo que pudo averiguar Radio Nihuil es que, al menos ya para el arranque de esta semana, las estaciones de servicio de Mendoza consultadas, entre Las Heras y Luján de Cuyo, contaron con gasoil y lo expidieron sin restricciones.