Empresa con la que Messi brilló llega a la Argentina con la promesa de arrasar en el mercado

Beko, empresa turca propiedad del grupo Arçelik, llegará pronto a la Argentina con la promesa de arrasar con todo en el mercado de electrodomésticos. Más precisamente, lo hará con tecnología orientada al ahorro, y con una estrategia de comercialización enfocada en retailers clásicos.
La empresa en cuestión supo ser sponsor del FC Barcelona durante años, por lo que fue modelada por Lionel Messi durante todo este tiempo. Los futboleros la registraron automáticamente por ese lado.
La empresa extranjera que llega a Argentina para arrasar en el mercado
La empresa está actualmente disponible en más de 140 países y reconoció que ve en la Argentina un "mercado atractivo", ya que el consumidor argentino tiene "estándar europeo".
Recientemente, Beko se incorporó a mercados como el de Estados Unidos, Uruguay, Ecuador y Perú. Más allá de la tienda física, en la Argentina también prevén la apertura de una tienda en Mercado Libre y no descartan la distribución en hipermercados.
Beko llegará al mercado con sus heladeras inverter no frost, que apuntan a un público que prioriza la preservación de alimentos, el bajo consumo y la sustentabilidad, apoyado en el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.
En el año 2026, la marca traerá a la Argentina lavarropas, secarropas, lavavajillas, hornos, anafes y campanas. Todos estos electrodomésticos tendrán un potencial tecnológico.
Famosa cadena de hamburguesas se declara en quiebra luego de décadas
Nacieron en el 2007, con el auge del fenómeno de las hamburguesas artesanales en Argentina y lograron forjar su propio camino y posicionarse como una de las más grandes y reconocidas del país, todo gracias a su apuesta principal que eran las hamburguesas de entraña.
Se trata de la empresa Deniro, que fue impulsada por los socios Nicolás Sánchez y Esteban Siderakis y que tuvo un despegue y expansión explosiva durante la última década. Al principio, fue inaugurada en Belgrano.
El pasado miércoles, 10 de diciembre, el Juzgado Nacional en lo Comercial Nro. 27, a cargo de María Virginia Villarroel, Secretaría Nro. 54, decretó la quiebra de Deniro Hamburguesería.