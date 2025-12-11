Empresa con la que Messi brilló llega a la Argentina con la promesa de arrasar en el mercado

Recientemente, Beko se incorporó a mercados como el de Estados Unidos, Uruguay, Ecuador y Perú. Más allá de la tienda física, en la Argentina también prevén la apertura de una tienda en Mercado Libre y no descartan la distribución en hipermercados.

Beko llegará al mercado con sus heladeras inverter no frost, que apuntan a un público que prioriza la preservación de alimentos, el bajo consumo y la sustentabilidad, apoyado en el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.

electrodomesticos, empresa

En el año 2026, la marca traerá a la Argentina lavarropas, secarropas, lavavajillas, hornos, anafes y campanas. Todos estos electrodomésticos tendrán un potencial tecnológico.

Famosa cadena de hamburguesas se declara en quiebra luego de décadas

Nacieron en el 2007, con el auge del fenómeno de las hamburguesas artesanales en Argentina y lograron forjar su propio camino y posicionarse como una de las más grandes y reconocidas del país, todo gracias a su apuesta principal que eran las hamburguesas de entraña.

Se trata de la empresa Deniro, que fue impulsada por los socios Nicolás Sánchez y Esteban Siderakis y que tuvo un despegue y expansión explosiva durante la última década. Al principio, fue inaugurada en Belgrano.

El pasado miércoles, 10 de diciembre, el Juzgado Nacional en lo Comercial Nro. 27, a cargo de María Virginia Villarroel, Secretaría Nro. 54, decretó la quiebra de Deniro Hamburguesería.