Empleadas domésticas y Semana Santa: por qué tendrán 7 días de descanso

La seguidilla de feriados y días no laborables comenzará el jueves 28 de marzo, día en el que las empleadas domésticas que trabajen por hora pueden optar por no trabajar (dependerá del arreglo que tengan con sus empeadores). Si deciden trabajarlo no lo cobrarán doble porque no se trata de un feriado y si no lo trabajan, no lo cobrarán. En el caso de las empleadas cama adentro (sin retiro) también deben negociar con sus empleadores, pero al tratarse de un día no laborable, lo más probable es que no puedan tomárselo.

