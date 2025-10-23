Inicio Sociedad Toallas

El viejo y secreto truco para blanquear las toallas percudidas que nunca falla

Mezclando ingredientes que tienes en tu casa, aprendé a dejar impecables tus toallas y toallones percudidos

Paula Alonso
Gracias a esta preparación casera podrás dejar tus toallas y toallones impecables

Gracias a esta preparación casera podrás dejar tus toallas y toallones impecables

Las toallas nos permiten secar nuestro cuerpo en reiteradas ocasiones y si no cuidamos su limpieza las mismas pueden causar en nuestra piel diversos problemas cutáneos como alergia, acné, etc.

Es por ello que en la siguiente nota te enseñaremos cómo lavar y blanquear correctamente las toallas que están percudidas. Toma nota del paso a paso que te enseñaremos a continuación.

Toallas

¿Cómo lavar y desinfectar las toallas que están percudidas?

Para poder blanquear y desinfectar las toallas percudidas, tendrás que crear una mezcla con:

  • 2 cucharadas de silicato de sodio
  • 2 litros de agua caliente
  • 2 cucharadas de aceite de girasol
  • 1/4 taza de detergente
  • 1/2 taza de vinagre blanco
  • 2 cucharadas de jabón líquido

En una olla muy grande tienes que colocar 2 litros de agua, 2 cucharadas de jabón líquido, 2 cucharadas de silicato de sodio, 2 cucharadas de aceite de girasol, 1/4 taza de detergente y 1/2 taza de vinagre blanco.

Te aconsejamos usar barbijo y guantes, ya que el olor de esta mezcla puede lastimar tus fosas nasales. Sumerge las toallas y toallones que tengas sucios en esta mezcla y calienta la olla a fuego lento durante 20 minutos. Pasado este tiempo, retira las toallas y enjuaga las mismas en agua tibia y limpia. Déjalas secar al sol de manera natural. En caso de que haga falta, puedes repetir el proceso una vez más.

Toallones
Gracias a esta mezcla casera tus toallas y toallones quedarán impecables.

Gracias a esta mezcla casera tus toallas y toallones quedarán impecables.

El vinagre blanco es conocido por sus propiedades para limpiar, desinfectar y suavizar tejidos, así como para eliminar manchas y moho; además este producto sirve para revitalizar colores oscuros y reducir la pelusa y la estática. Por otro lado, el aceite de girasol combinado con el detergente es un excelente desinfectante. Además, el bicarbonato de sodio posee propiedades blanqueadoras y siempre dejará tus toallas y toallones impecables.

