El viejo y secreto truco para blanquear las toallas percudidas que nunca falla

Las toallas nos permiten secar nuestro cuerpo en reiteradas ocasiones y si no cuidamos su limpieza las mismas pueden causar en nuestra piel diversos problemas cutáneos como alergia, acné, etc.
Es por ello que en la siguiente nota te enseñaremos cómo lavar y blanquear correctamente las toallas que están percudidas. Toma nota del paso a paso que te enseñaremos a continuación.
¿Cómo lavar y desinfectar las toallas que están percudidas?
Para poder blanquear y desinfectar las toallas percudidas, tendrás que crear una mezcla con:
- 2 cucharadas de silicato de sodio
- 2 litros de agua caliente
- 2 cucharadas de aceite de girasol
- 1/4 taza de detergente
- 1/2 taza de vinagre blanco
- 2 cucharadas de jabón líquido
En una olla muy grande tienes que colocar 2 litros de agua, 2 cucharadas de jabón líquido, 2 cucharadas de silicato de sodio, 2 cucharadas de aceite de girasol, 1/4 taza de detergente y 1/2 taza de vinagre blanco.
Te aconsejamos usar barbijo y guantes, ya que el olor de esta mezcla puede lastimar tus fosas nasales. Sumerge las toallas y toallones que tengas sucios en esta mezcla y calienta la olla a fuego lento durante 20 minutos. Pasado este tiempo, retira las toallas y enjuaga las mismas en agua tibia y limpia. Déjalas secar al sol de manera natural. En caso de que haga falta, puedes repetir el proceso una vez más.
El vinagre blanco es conocido por sus propiedades para limpiar, desinfectar y suavizar tejidos, así como para eliminar manchas y moho; además este producto sirve para revitalizar colores oscuros y reducir la pelusa y la estática. Por otro lado, el aceite de girasol combinado con el detergente es un excelente desinfectante. Además, el bicarbonato de sodio posee propiedades blanqueadoras y siempre dejará tus toallas y toallones impecables.