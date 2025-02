Toallas esponjosas: una experta en limpieza reveló el truco

Pérez aconseja antes elegir un buen gramaje de las toallas para saber hasta qué punto tendrán una mayor vida útil antes de volverse "una lija".

La especialista en limpieza recomienda prestar mucha atención al lavado de las toallas para mantenerlas siempre suaves y esponjosas. Para ello, es fundamental elegir los productos adecuados y evitar aquellos que puedan dañarlas durante el proceso de lavado.

En el caso de las toallas nuevas, Pérez aconseja lavarlas antes del primer uso, sustituyendo el suavizante por vinagre y añadiendo un buen puñado (aproximadamente una tasa) de sal gruesa al tambor del lavarropas. Así se fijarán los colores y suavizarán las fibras, mejorando la calidad y la durabilidad de las toallas desde el primer día.

Leticia sugiere evitar el exceso de detergente, ya que puede acumularse en las fibras y endurecerlas. Además, desaconseja el uso de suavizantes químicos y reemplazarlo por vinagre blanco, una alternativa natural que mantiene las toallas esponjosas y absorbentes.

Finalmente sugiere un último truco: la secadora a temperatura baja o media y añadir pelotas de secado para potenciar la suavidad. Un proceso de secado correcto es clave para evitar la acumulación de humedad y prevenir los malos olores en las toallas.

¿Cómo elegir y mantener tus toallas suaves y esponjosas? 1 **Elige el gramaje adecuado ** -Gramaje bajo (300-400 g/m²) Muy finas. Perfectas para el gym - Gramaje medio (400-600 g/m²)Equilibrio entre suavidad y absorción, ideal para el hogar. - Gramaje alto (600-800 g/m²): Suavidad y lujo en cada uso, ¡perfecto para una experiencia de spa en casa! Son mis favoritas! 6 **Tres juegos de toallas por persona son suficientes**: Con tres juegos (baño, mano y rostro) por persona tendrás siempre toallas limpias y listas para usar. 7 **Aprovecha las rebajas para renovar tus toallas**: Las rebajas son el momento perfecto para renovar tus toallas y mantener tu baño siempre impecable.