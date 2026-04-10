El truco secreto del HDMI de tu televisor: tras activarlo, pasarás a tener un Smart TV última generación

Asimismo, permite la selección de entrada automática, lo que significa que el televisor cambia por sí solo al puerto correcto en cuanto detecta que un reproductor Blu-ray o una consola ha comenzado a emitir señal.

hdmi televisor HDMI-CEC, la función oculta que trae tu televisor.

Además de la gestión de energía, esta tecnología permite controlar la reproducción (pausa, avance o detención) y ajustar el volumen de equipos de audio externos directamente desde el control de Smart TV.

Incluso es posible navegar por los menús de configuración de dispositivos externos y realizar ajustes de ecualización en sistemas de cine en casa, simplificando drásticamente la interacción diaria con la tecnología.

A pesar de ser un estándar técnico, el HDMI-CEC suele estar oculto bajo diferentes nombres comerciales según el fabricante. Por ejemplo, Samsung lo denomina Anynet+, Sony lo etiqueta como Bravia Sync, y en los modelos de LG aparece como SimpLink. Otros nombres comunes incluyen Viera Link (Panasonic), EasyLink (Philips) o Aquos Link (Sharp). Esta variedad de nomenclaturas a menudo confunde al usuario, quien podría pensar que su televisor no es compatible cuando, en realidad, solo tiene un nombre distinto.

smart tv Sacale el máximo provecho a tu televisor con esta función oculta.

Para disfrutar de estas ventajas, es fundamental revisar la configuración del Smart TV, ya que muchos modelos traen esta función desactivada por defecto para evitar conflictos de señal. Generalmente, se encuentra en los apartados de "Conexión" o "Ajustes de dispositivo".

Un punto clave para el éxito de esta sincronización es recordar que la función debe habilitarse tanto en el televisor como en el otro dispositivo conectado (barra de sonido, consola, etc.). Solo así se completará el puente digital que permite el control unificado.