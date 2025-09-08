El truco para limpiar los restos de jabón del lavamanos: sencillo, barato y efectivo

Cuando usamos jabones de tocador en barra, muy grasosos y duros, suelen quedar restos de jabón seco en el lavamanos que, a la larga, pueden representar un problema. El jabón se pega a las paredes del lavamanos e incluso puede llegar al interior de las tuberías y obstruir el paso de agua.

Paso a paso y con un truco: cómo limpiar los restos de jabón del lavamanos

Para limpiar el jabón del lavamanos del baño puedes recurrir a dos técnicas o trucos caseros. Estos trucos también sirven para limpiar el sarro o jabón de la ducha.

El primer truco consiste en preparar una mezcla de vinagre blanco y detergente para limpiar el jabón del lavamanos. El vinagre es un producto natural y abrasivo que remueve las manchas con facilidad, sin dañar las superficies ni generar gases tóxicos.

Mezcla cantidades iguales de detergente de platos y vinagre, agita bien, pulveriza sobre el lavamanos y los pegotes de jabón y déjalos actuar durante unos minutos. Finalmente, refriega con un estropajo de alambre y enjuaga con bastante agua.

vinagre (2).jpg El vinagre remueve las manchas de jabón, las ablanda y las vuelve menos complejas.

El segundo truco consiste en utilizar vinagre y bicarbonato de sodio para limpiar el jabón, pero con mucho cuidado. Estos ingredientes se llevan muy bien, pero nunca se tienen que mezclar en grandes cantidades, ya que generan un efecto efervescente.

Coloca una taza de bicarbonato de sodio y bastante vinagre blanco en un recipiente abierto para evitar explosiones químicas. Mezcla hasta obtener una pasta y colócala en el lavamanos. Deja que la pasta actúe por unos minutos y refriega con una esponja. Para finalizar, enjuaga con bastante agua.

Un truco y algo más: como evitar que se acumule jabón en el lavamanos

lavamanos sucio El jugo del limón o el agua oxigenada también pueden usarse para limpiar las manchas de jabón.

Quizás la única forma de evitar las manchas de jabón en el lavamanos es utilizar jabones líquidos que no generan residuos sólidos.

Además, si mantienes la limpieza del baño y realizas pequeñas desinfecciones semanales, el jabón no se acumulará tanto y las manchas no serán un dolor de cabeza.