Hace unos días me puse en marcha para encontrar un truco casero o algún método simple que me permita recuperar la plancha de la ropa quemada y llena de manchas negras. Por accidente, descuido o por planchar telas que no deberíamos, muchas veces este utensilio se quema, dejando como resultado un problema y un pegote difícil de sacar.
El truco casero para recuperar una plancha quemada y dejarla como nueva
Puedes recurrir a un truco casero de limpieza para dejar impecable la plancha de ropa llena de quemaduras o pegotes oscuros
Hoy te explico paso a paso cómo puedes limpiar tu plancha quemada, y te dejo algunas alternativas de truco casero para que elijas el que mejor se adapte a tus necesidades.
La plancha de la ropa es un aparato indispensable y necesario que nos puede sacar de apuros y mejorar una prenda en cuestión de minutos. Muchas veces utilizamos productos inadecuados o abrasivos para limpiarla, que pueden dejar marcas o arruinar la cubierta de cerámica de la base.
Estos pegotes negros no solo acortan la vida útil del aparato, también pueden quemar o arruinar próximas prendas que planchemos. Lo ideal es limpiar la plancha siempre con trucos confiables e ingredientes seguros.
Con un truco casero: cómo limpiar las manchas negras de la plancha de la ropa
Para realizar este truco casero tienes varias opciones, todas con ingredientes fáciles de conseguir y que probablemente tienes en casa.
El método más simple y práctico, en mi opinión, es el que se puede realizar usando una pastilla de paracetamol. Este truco casero entra en acción cuando la pastilla se disuelve por acción del calor. No deja manchas en la base y es muy seguro.
- Enchufa la plancha y deja que se caliente por unos minutos a temperatura media; la idea es que esté tibia. Deja que se enfríe un poco y desenchúfala.
- Con una pinza de depilar agarra una pastilla de paracetamol y comienza a frotarla sobre las quemaduras o manchas oscuras. Verás cómo la pastilla se va disolviendo poco a poco, así que probablemente necesiten más de una si la mancha es muy grande.
- Limpia los restos con un paño limpio y húmedo, asegurándote de que la plancha no esté caliente.
- Para reforzar este truco casero, puedes limpiar los orificios de la plancha y el sarro acumulado con ayuda de un escarbadientes o con un poco de vinagre blanco.
Otras opciones de truco casero para limpiar la plancha
También puedes recurrir a otro truco casero o método para limpiar la plancha, usando productos que tienes en casa. Por ejemplo, la sal gruesa es ideal para eliminar las quemaduras.
Con un poco de bicarbonato de sodio también puedes limpiar este tipo de suciedad. Si no tienes nada de lo anterior, puedes usar un poco de pasta dental para ablandar y remover la suciedad.