El truco casero para recuperar una plancha quemada y dejarla como nueva

Estos pegotes negros no solo acortan la vida útil del aparato, también pueden quemar o arruinar próximas prendas que planchemos. Lo ideal es limpiar la plancha siempre con trucos confiables e ingredientes seguros.

Con un truco casero: cómo limpiar las manchas negras de la plancha de la ropa

Para realizar este truco casero tienes varias opciones, todas con ingredientes fáciles de conseguir y que probablemente tienes en casa.

El método más simple y práctico, en mi opinión, es el que se puede realizar usando una pastilla de paracetamol. Este truco casero entra en acción cuando la pastilla se disuelve por acción del calor. No deja manchas en la base y es muy seguro.

Enchufa la plancha y deja que se caliente por unos minutos a temperatura media; la idea es que esté tibia. Deja que se enfríe un poco y desenchúfala. Con una pinza de depilar agarra una pastilla de paracetamol y comienza a frotarla sobre las quemaduras o manchas oscuras. Verás cómo la pastilla se va disolviendo poco a poco, así que probablemente necesiten más de una si la mancha es muy grande. Limpia los restos con un paño limpio y húmedo, asegurándote de que la plancha no esté caliente. Para reforzar este truco casero, puedes limpiar los orificios de la plancha y el sarro acumulado con ayuda de un escarbadientes o con un poco de vinagre blanco.

Otras opciones de truco casero para limpiar la plancha

También puedes recurrir a otro truco casero o método para limpiar la plancha, usando productos que tienes en casa. Por ejemplo, la sal gruesa es ideal para eliminar las quemaduras.

plancha de ropa Busca siempre trucos caseros de limpieza que sean seguros y no se realicen con mezclas raras.

Con un poco de bicarbonato de sodio también puedes limpiar este tipo de suciedad. Si no tienes nada de lo anterior, puedes usar un poco de pasta dental para ablandar y remover la suciedad.