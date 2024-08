El truco casero de la abuela para terminar con la hinchazón de los ojos

El truco casero de la abuela para deshinchar los ojos

truco.jpg Sólo con una cuchara ya puedes deshinchar tus ojos.

Para realizar este truco casero centenario sólo debes contar con dos elementos: una simple cuchara de cocina y una heladera o congelador. Los pasos son los siguientes:

Coloca una cuchara de metal en el congelador por 5-10 minutos hasta que esté bien fría. El metal es ideal porque retiene el frío de manera eficiente. Mientras la cuchara se enfría, puedes lavarte la cara con agua fría para potenciar el efecto. Con suavidad, apoya la parte curva de la cuchara sobre la zona hinchada del ojo. Realiza movimientos circulares o de vaivén, asegurándote de no presionar demasiado. Mantén la cuchara sobre el ojo durante unos minutos, sintiendo cómo el frío alivia la hinchazón. Repite en el otro ojo.

La clave del funcionamiento está en la vasoconstricción. El frío provoca que los vasos sanguíneos se contraigan, lo que limita el flujo de sangre y líquidos a la zona. Esto reduce la hinchazón y la inflamación. Además, la sensación de frío puede tener un efecto calmante y relajante en la piel delicada alrededor de los ojos.

cuchara-ojos.webp Este truco casero era conocido hasta por nuestras abuelas.

Este truco es ideal para combatir la hinchazón matutina, después de una noche de poco sueño o tras llorar. También puede ser útil si has estado mucho tiempo frente a la pantalla o has pasado tiempo en ambientes secos o con aire acondicionado. Debes tener cuidado de no aplicar la cuchara cuando esta está demasiado fría, o podrías generarte una quemadura.

Otras opciones para combatir la hinchazón

Si bien la cuchara fría es un excelente remedio, hay otras alternativas naturales que puedes probar: