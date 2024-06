El truco casero económico para quitar las manchas de dentífrico de la ropa en un instante

mancha.jpg ¿Alguna vez te has manchado la ropa con dentífrico?

El truco casero para eliminar las manchas de dentífrico en un instante

Para este truco casero no necesitarás casi nada que no se encuentra en tu casa. El método más rápido y efectivo sólo lleva dos ingredientes: agua y bicarbonato de sodio. El método para realizarlo no puede ser más fácil, ya que sólo tienes que mezclar ambos elementos hasta conseguir una pasta, aplicarla sobre la mancha, esperar un minuto, y enjuagar con agua fría.

El único cuidado que hay que tener con este método es el enjuagado. Si tenemos que salir rápidamente del hogar sin cambiarnos, habrá que hacer un enjuagado localizado que no demore en secarse. Si esto no es posible, no quedará otro remedio que cambiarnos de ropa.

bicarbonato.jpg El bicarbonato de sodio es tu aliado en este truco casero.

Si la mancha de pasta de dientes es muy grande, lo mejor será aplicar detergente sobre la zona afectada, frotar suavemente y finalmente lavar la prenda de manera tradicional en el lavarropas. Esto nos asegurará que nuestra ropa quede como nueva sin mucho esfuerzo.

Estos trucos caseros te permitirán quitar una de las manchas más molestas a las que podemos enfrentarnos, sin gastar de más y cuidando tus prendas de vestir.