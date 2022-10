El titular de ANSES dijo que el nuevo bono de $45.000 alcanzará a cerca de 50.000 mendocinos 

La cuenta que sacan en esas dependencias oficiales es aplicada usualmente antes de que haya guarismos precisos: calculan el 4,4% del total a nivel nacional para establecer el universo de personas que podrían ser destinataria de las ayudas sociales en territorio local. En el caso de las moratorias previsionales, por ejemplo, el análisis fue casi exacto, y Mendoza aportó precisamente ese porcentaje de individuos al sistema.

Bono Anses_01.jpg Los requisitos que exige ANSES para otorgar el refuerzo.

En este caso puede ser más complejo establecerlo, ya que el grupo definido por ANSES es bastante particular: entre otras cosas, no puede poseer ingresos formales de ningún tipo, ni haber hecho prácticamente ninguna interacción bancaria durante los últimos meses. Por esa especificidad, el número puede ser mayor o menor al que se brindó provisoriamente.

“Lo que sí podemos aclarar es que tuvimos un incremento en la base de datos en torno a los ingresos familiares. Y que desde las 8 de la mañana del lunes estuvieron muy recargadas todas nuestras oficinas, sobre todo en el Gran Mendoza, pero a pesar de esa afluencia importante, ya logramos normalizar mucho los pedidos”, apuntó Gallo.

Testimonios de las largas filas en las sedes de ANSES en Mendoza

Desde hace más de 48 horas, miles de mendocinos han colmado las veredas cercanas a las dependencias de ANSES en distintos departamentos. En algunos casos, se trata de beneficiarios –potenciales- que durmieron allí este domingo, y que llegaron incluso al atardecer y acompañados por menores de edad, que también hicieron noche allí, aguardando por esa atención entre “camas” improvisadas con mantas y frazadas.

anses 3.jpg Oscar pasó la noche del domingo haciendo la fila. Lo acompañó su pequeña hija, que durmió entre frazadas en la vereda. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Cartoneros, ex presos y personas que sobreviven con "changas" y trabajos informales, son algunas de las respuestas que se recogen en esas largas filas respecto a los quehaceres de cada uno. Reflejos de esa situación de “extrema vulnerabilidad” a la que el bono de $45.000 refiere textualmente como requisito para poder cobrarse. En la provincia son decenas de miles.

El ingreso de emergencia armó colas de casi tres cuadras de largo el lunes, con un poco menos de gente este martes –según comentaron algunos presentes-. Ahí se contaron algunas las expectativas de quienes esperan poder acceder a los dos pagos de $22.500 en los meses finales del año.

“Hace poco salí de estar privado de mi libertad, así que necesito un poco de dinero para poder reinsertarme ahora que logré volver a la calle. Sólo quiero portarme bien, es lo único”, dijo al periodista Matías Pascualetti una de las personas que aguardaba en la sede de Las Heras.

Bono Anses_02.jpg En el caso de las personas entre 18 y 24 años, se controlarán los requisitos en sus grupos familiares.

Oscar, otro de los hombres que esperaban, contó que vive de "changas" y albañilería, y que había llegado al sitio donde esperaría por horas a las 23 del domingo. “Queremos ver si con estos bonos podemos hacer algo. Hoy por hoy, me la rebusco con algunos trabajitos, pero está todo muy caro. Vine con mi hija que es menor. Me la tuve que traer porque no se queda en ningún lado”, remató.

Detalles sobre el ingreso de emergencia de ANSES

El bono comenzará a pagarse el 14 de noviembre y el plazo para inscribirse abarcará las próximas dos semanas. Sin embargo, si alguien no llegó a presentar sus datos, recibirá todo el dinero junto en un solo pago durante el mes de diciembre. Además, cabe aclarar que no es necesario presentarse de manera presencial para hacerlo y que se puede tramitar por vía internet.

anses 4.jpg Personas con mantas, frazadas y bolsas de dormir pasaron la noche para no perder su chance de inscribirse. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Esa chance, de todos modos, no ha sido aprovechada por mucha gente que asegura no tener acceso a la red, o bien no comprender del todo el procedimiento –que, en la página de ANSES, pide esencialmente el número de CUIL y de seguridad social-. Otros sí lo hicieron digitalmente pero decidieron acudir para corroborar que su información quedó suministrada.

Hasta este martes por la mañana, ya eran 514 mil las personas inscriptas en todo el país, habiendo pasado tanto por la terminal online del organismo, como por cada una de las 400 sedes que tienen en todo el territorio nacional.

