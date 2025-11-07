El tierno dibujo de Francesca, la niña mendocina que logró un premio nacional

Un concurso que tuvo resultados positivos: concientizar

El concurso, que reunió a estudiantes de distintas provincias, fue impulsado por FAPASA y sus 22 asociaciones de Productores Asesores de Seguros en todo el país. Desde la Asociación de Productores Asesores de Seguros de Cuyo (APAS Cuyo), su representante Mariela Zavaroni destacó la importancia de acercar estos conceptos a las aulas:

“Es una experiencia muy positiva. Los chicos aprenden jugando sobre la prevención, la previsión y el valor de estar protegidos. Y hacerlo desde el arte es una manera hermosa de sembrar conciencia desde la infancia”, dijo.

laura sosa recibe la impresora escuela champagnat La directora Laura Sosa recibe la impresora de manos de Mariela Zavaroni, de la Federación de Seguros zona Cuyo.

La iniciativa busca que los más pequeños comprendan, a través de la expresión artística, qué significa prevenir, prever y ahorrar: cuidarse antes de que algo ocurra, pensar en el futuro y prepararse, guardar un poco hoy para estar mejor mañana. Conceptos simples, pero esenciales, que Francesca plasmó sin palabras, solo con colores y sensibilidad.

El aula donde dibujó su obra sigue decorada con los trabajos de todos sus compañeros, que también participaron del certamen. Entre papeles, lápices y risas, quedó una idea que trasciende el premio: que el arte puede ser una herramienta para aprender a mirar la vida con responsabilidad, pero también con esperanza.

Porque como demostró Francesca con su dibujo, cuidarnos entre todos también es una forma de crear belleza.