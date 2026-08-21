El tiempo: se viene un fin de semana fresco en Mendoza

Pronóstico

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, la jornada se presentará algo nublada y ventosa con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste y el ingreso de un frente frío. Para este organismo, la temperatura mínima se ubicará en 10°C y la máxima alcanzará los 18°C, mientras que en la cordillera predominará el cielo con poca nubosidad.

Contingencias Climáticas adelanta un fin de semana frío en Mendoza.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un impacto térmico aún más notorio, con una temperatura mínima de 8°C y una máxima que apenas trepará a los 15°C. El pronóstico oficial detalla que la mañana será el momento de mayor intensidad del viento, con ráfagas del sudeste que oscilarán entre los 42 y 50 kilómetros por hora. Hacia la tarde y la noche el cielo permanecerá mayormente nublado, con vientos regulares y muy baja probabilidad de precipitaciones.