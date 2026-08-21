El tiempo: se viene un fin de semana fresco en Mendoza

Tras los días templados de mini primavera, las condiciones meteorológicas cambiarán de manera drástica en Mendoza a partir de este viernes 21 de agosto. El ingreso de una masa de aire frío provocará un marcado descenso en los termómetros, acompañado por ráfagas de viento y mayor nubosidad en el llano provincial.
Pronóstico
De acuerdo con el reporte de la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, la jornada se presentará algo nublada y ventosa con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste y el ingreso de un frente frío. Para este organismo, la temperatura mínima se ubicará en 10°C y la máxima alcanzará los 18°C, mientras que en la cordillera predominará el cielo con poca nubosidad.
Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un impacto térmico aún más notorio, con una temperatura mínima de 8°C y una máxima que apenas trepará a los 15°C. El pronóstico oficial detalla que la mañana será el momento de mayor intensidad del viento, con ráfagas del sudeste que oscilarán entre los 42 y 50 kilómetros por hora. Hacia la tarde y la noche el cielo permanecerá mayormente nublado, con vientos regulares y muy baja probabilidad de precipitaciones.
La tendencia para el fin de semana
El tiempo fresco y plenamente invernal se consolidará durante el fin de semana en todo el territorio provincial. Para el sábado 22 de agosto continuará el descenso de la temperatura, con registros mínimos que rondarán entre los 2°C y 6°C y máximas que no superarán los 13°C a 15°C, bajo un cielo parcial a mayormente nublado, vientos moderados del sur rotando al noreste y nevadas aisladas en la alta montaña.
El domingo 23 de agosto se espera una jornada algo nublada con poco cambio en la temperatura, con marcas mínimas de entre 4°C y 7°C y máximas estimadas en torno a los 14°C y 15°C. El tiempo en la cordillera presentará poca nubosidad, acompañado por vientos leves del sudeste en el llano.
En pocas palabras
- Fin de semana fresco: se espera un marcado descenso de la temperatura en Mendoza desde este viernes 21 de agosto.
- Pronóstico detallado: mínimas entre 8°C y 10°C, máximas entre 15°C y 18°C, con vientos y nubosidad.
- Tendencia invernal: el descenso térmico se consolidará el sábado y domingo, con posibles nevadas en alta montaña.