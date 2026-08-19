El tiempo en Mendoza: anticipan ascenso de la temperatura para este miércoles

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el día comenzará con cielo despejado durante la madrugada y una temperatura de 5°C, con vientos prácticamente calmos del sudoeste.

Nublado pero con aumento de temperatura

Poco a poco se comienza a sentir la primavera en Mendoza. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Con el correr de las horas, la nubosidad aumentará de forma gradual hasta quedar parcialmente nublado durante la mañana, momento en el que se registrará la mínima del día con 3°C y vientos del sudoeste de entre 13 y 22 km/h.