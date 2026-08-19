Tras el inicio de semana fresco, las condiciones meteorológicas en Mendoza comenzarán a cambiar a partir de este miércoles 19 de agosto, dando paso a un paulatino ascenso de los registros térmicos en el llano provincial. Eso marcan los pronósticos para nuestra provincia.
El tiempo en Mendoza: anticipan ascenso de la temperatura para este miércoles
El pronóstico adelanta que la temperatura estará en ascenso durante este miércoles, pero la mini primavera no durará mucho
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el día comenzará con cielo despejado durante la madrugada y una temperatura de 5°C, con vientos prácticamente calmos del sudoeste.
Nublado pero con aumento de temperatura
Con el correr de las horas, la nubosidad aumentará de forma gradual hasta quedar parcialmente nublado durante la mañana, momento en el que se registrará la mínima del día con 3°C y vientos del sudoeste de entre 13 y 22 km/h.
Hacia la tarde se sentirá el alivio térmico: el termómetro escalará hasta alcanzar los 18°C de máxima, con cielo parcialmente nublado y vientos leves que rotarán hacia el norte. Durante la noche, el ambiente se mantendrá templado, con unos 17°C y sin probabilidades de precipitaciones a lo largo de todo el día.
La tendencia al aumento de temperatura se consolidará en los días posteriores. Para el jueves se espera una jornada aún más agradable, con una mínima estimada en 7°C y una máxima que llegará a los 21°C, antes de un nuevo y leve descenso térmico previsto para el cierre de la semana laboral.
En pocas palabras
- Ascenso de temperatura: el pronóstico para Mendoza anticipa un aumento térmico este miércoles.
- Condiciones matinales: se espera cielo despejado y mínima de 5°C, con parcial nubosidad y 3°C por la mañana.
- Máxima y tendencia: la tarde alcanzará los 18°C y se prevé un aumento sostenido para los días siguientes.