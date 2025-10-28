El terror resucita en Mendoza: segunda edición del Festival Mendoween

Con una propuesta pensada para todos los amantes del género, Mendoween combina proyecciones, performances, talleres y feria artística en un mismo espacio. En la sala del microcine se proyectarán películas de culto y cortometrajes de realizadores locales, para dar visibilidad al talento audiovisual mendocino.

Mendoween 2025: cronograma de viernes y sábado

Embed - MendoWeen: "Festival de Terror" on Instagram: "CRONOGRAMA MENDOWEEN VIERNES 31 DE OCTUBRE Te esperamos con cortos, talleres, bandas, feriantes... ¡Y mucho más! 18:00 hs - Taller de escritura con @brendaenbici 19:00 hs - Solista @guliver._ 19:30 hs - Cortometraje Pachuli Sangriento 19:40 hs - Aterrados de Demián Rugna 21:10 hs - Concurso de disfraces 21:30 hs - Solista @ursula_o_morales91 22:00 hs - Solista @salemguitarss 22:30 hs - Banda @lesbrokenhearts_ Feriantes: @antitoart @artemisa_atelier.shop @attico.cuadernos @azabache.ceramica @belleza_exotika @blackrabbitmza @blondierock.mza @desgarro.material @divina.huesuda @dress.edin.black @enevra_ @felii.arte @filipo.tatttoo @f0revervictoria @funfanstoremza @grinders.licor @montana.desabores @_krassher_ @lulu.ceramica.mza @moojidos @muerteaccesorios @post.mortem.arts @a_romanticsoul @sabores_del_ayer_537 @_ninguna_parte_ Microcine Municipal - Ciudad de Mendoza. 31 de Octubre y 01 de Noviembre 18:00hs a 23:00hs. Entradas a la venta por EntradaWeb. ¡No te lo pierdas! #horror #terror #mendoza #hallloween" View this post on Instagram A post shared by MendoWeen: "Festival de Terror" (@mendoween.festival)

Embed - MendoWeen: "Festival de Terror" on Instagram: "CRONOGRAMA MENDOWEEN SÁBADO 01 DE NOVIEMBRE Te esperamos con cortos, talleres, bandas, feriantes... ¡Y mucho más! 18:00 hs - Taller de dibujo con @marianomari_art 19:00 hs - Narración Oral por @vidrierateatromza 19:30 hs - Cortometraje ¡¿QUIÉN ES?! 19:40 hs - The Babadook de Jennifer Kent 21:10 hs - Concurso de disfraces 21:30 hs - Performance @elconejotrolo 22:00 hs - Solista @afma.ultratumbero 22:30 hs - Banda @macolicolkin Feriantes: @antitoart @artemisa_atelier.shop @attico.cuadernos @azabache.ceramica @belleza_exotika @blackrabbitmza @blondierock.mza @desgarro.material @divina.huesuda @dress.edin.black @enevra_ @felii.arte @filipo.tatttoo @f0revervictoria @funfanstoremza @grinders.licor @montana.desabores @_krassher_ @lulu.ceramica.mza @moojidos @muerteaccesorios @post.mortem.arts @a_romanticsoul @sabores_del_ayer_537 @_ninguna_parte_ Microcine Municipal - Ciudad de Mendoza. 31 de Octubre y 01 de Noviembre 18:00hs a 23:00hs. Entradas a la venta por EntradaWeb. ¡No te lo pierdas! #horror #terror #mendoza #hallloween" View this post on Instagram A post shared by MendoWeen: "Festival de Terror" (@mendoween.festival)

En tanto, en el patio exterior, más de 20 feriantes y artistas exhibirán sus obras y productos originales, acompañados por shows de música en vivo, poesía, narraciones de terror teatralizadas y performances escalofriantes con la fiesta de Halloween como telón de fondo.