El terror resucita en Mendoza: segunda edición del Festival Mendoween

Durante dos noches -el viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre, de 18 a 23-, el Microcine Municipal de Mendoza (9 de Julio 500, subsuelo, Ciudad) se transformará en el epicentro de una experiencia artística inmersiva que une cine, música, feriantes y talleres dedicados a Halloween: Mendoween, el festival que por madrina tiene a la periodista y escritora Marcela Furlano, autora de los cuentos de terror de UNO.
Con una propuesta pensada para todos los amantes del género, Mendoween combina proyecciones, performances, talleres y feria artística en un mismo espacio. En la sala del microcine se proyectarán películas de culto y cortometrajes de realizadores locales, para dar visibilidad al talento audiovisual mendocino.
Mendoween 2025: cronograma de viernes y sábado
En tanto, en el patio exterior, más de 20 feriantes y artistas exhibirán sus obras y productos originales, acompañados por shows de música en vivo, poesía, narraciones de terror teatralizadas y performances escalofriantes con la fiesta de Halloween como telón de fondo.
El festival Mendoween abrirá cada jornada con talleres artísticos, pensados para quienes deseen aprender y experimentar el universo del terror desde la escritura literaria y la ilustración, guiados por artistas locales. Además, habrá cosplayers, un concurso de disfraces cada en cada fecha, y actores y actrices caracterizados que intervendrán el espacio e interactuarán con el público, creando una atmósfera mágica e inquietante.
Mendoween será un punto de encuentro para la comunidad del terror mendocino, un espacio donde lo oscuro, lo creativo y lo colectivo se dan la mano.
Más información en Instagram: @mendoween.festival