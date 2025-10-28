Inicio Sociedad Festival
¡Para fanáticos!

El terror resucita en Mendoza: segunda edición del Festival Mendoween

El Festival Mendoween regresa con su segunda edición para celebrar el amor por el terror en todas sus formas

Por UNO
Mendoween. Cine, performances y propuestas para este viernes y sábado.

Mendoween. Cine, performances y propuestas para este viernes y sábado.

Durante dos noches -el viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre, de 18 a 23-, el Microcine Municipal de Mendoza (9 de Julio 500, subsuelo, Ciudad) se transformará en el epicentro de una experiencia artística inmersiva que une cine, música, feriantes y talleres dedicados a Halloween: Mendoween, el festival que por madrina tiene a la periodista y escritora Marcela Furlano, autora de los cuentos de terror de UNO.

Con una propuesta pensada para todos los amantes del género, Mendoween combina proyecciones, performances, talleres y feria artística en un mismo espacio. En la sala del microcine se proyectarán películas de culto y cortometrajes de realizadores locales, para dar visibilidad al talento audiovisual mendocino.

Mendoween 2025: cronograma de viernes y sábado

Embed - MendoWeen: "Festival de Terror" on Instagram: "CRONOGRAMA MENDOWEEN VIERNES 31 DE OCTUBRE Te esperamos con cortos, talleres, bandas, feriantes... ¡Y mucho más! 18:00 hs - Taller de escritura con @brendaenbici 19:00 hs - Solista @guliver._ 19:30 hs - Cortometraje Pachuli Sangriento 19:40 hs - Aterrados de Demián Rugna 21:10 hs - Concurso de disfraces 21:30 hs - Solista @ursula_o_morales91 22:00 hs - Solista @salemguitarss 22:30 hs - Banda @lesbrokenhearts_ Feriantes: @antitoart @artemisa_atelier.shop @attico.cuadernos @azabache.ceramica @belleza_exotika @blackrabbitmza @blondierock.mza @desgarro.material @divina.huesuda @dress.edin.black @enevra_ @felii.arte @filipo.tatttoo @f0revervictoria @funfanstoremza @grinders.licor @montana.desabores @_krassher_ @lulu.ceramica.mza @moojidos @muerteaccesorios @post.mortem.arts @a_romanticsoul @sabores_del_ayer_537 @_ninguna_parte_ Microcine Municipal - Ciudad de Mendoza. 31 de Octubre y 01 de Noviembre 18:00hs a 23:00hs. Entradas a la venta por EntradaWeb. ¡No te lo pierdas! #horror #terror #mendoza #hallloween"
Embed - MendoWeen: "Festival de Terror" on Instagram: "CRONOGRAMA MENDOWEEN SÁBADO 01 DE NOVIEMBRE Te esperamos con cortos, talleres, bandas, feriantes... ¡Y mucho más! 18:00 hs - Taller de dibujo con @marianomari_art 19:00 hs - Narración Oral por @vidrierateatromza 19:30 hs - Cortometraje ¡¿QUIÉN ES?! 19:40 hs - The Babadook de Jennifer Kent 21:10 hs - Concurso de disfraces 21:30 hs - Performance @elconejotrolo 22:00 hs - Solista @afma.ultratumbero 22:30 hs - Banda @macolicolkin Feriantes: @antitoart @artemisa_atelier.shop @attico.cuadernos @azabache.ceramica @belleza_exotika @blackrabbitmza @blondierock.mza @desgarro.material @divina.huesuda @dress.edin.black @enevra_ @felii.arte @filipo.tatttoo @f0revervictoria @funfanstoremza @grinders.licor @montana.desabores @_krassher_ @lulu.ceramica.mza @moojidos @muerteaccesorios @post.mortem.arts @a_romanticsoul @sabores_del_ayer_537 @_ninguna_parte_ Microcine Municipal - Ciudad de Mendoza. 31 de Octubre y 01 de Noviembre 18:00hs a 23:00hs. Entradas a la venta por EntradaWeb. ¡No te lo pierdas! #horror #terror #mendoza #hallloween"

En tanto, en el patio exterior, más de 20 feriantes y artistas exhibirán sus obras y productos originales, acompañados por shows de música en vivo, poesía, narraciones de terror teatralizadas y performances escalofriantes con la fiesta de Halloween como telón de fondo.

El festival Mendoween abrirá cada jornada con talleres artísticos, pensados para quienes deseen aprender y experimentar el universo del terror desde la escritura literaria y la ilustración, guiados por artistas locales. Además, habrá cosplayers, un concurso de disfraces cada en cada fecha, y actores y actrices caracterizados que intervendrán el espacio e interactuarán con el público, creando una atmósfera mágica e inquietante.

Mendoween será un punto de encuentro para la comunidad del terror mendocino, un espacio donde lo oscuro, lo creativo y lo colectivo se dan la mano.

Más información en Instagram: @mendoween.festival

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar