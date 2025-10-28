Este sábado 1 de noviembre se hará la 4ta Edición del Mendoza Country Fest. Será a partir de las 13 en el Espacio cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén). Será un evento único, familiar e integrador, con bandas nacionales e internacionales, baile, gastronomía, y mucha diversión.
Mendoza Country Fest: el festival que hace historia en Cuyo regresa el 1 de Noviembre
Mendoza se consolida como la Capital de la Música Country del oeste argentino al celebrar la 4ª edición de su festival más exclusivo
Esta 4ª edición se realiza gracias a la colaboración de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Mendoza y el Espacio Cultural Julio Le Parc.
Mendoza Country Fest: una jornada para disfrutar en familia
Esta cuarta edición del festival dedicado a la música country tendrá ocho bandas en total, incluyendo artistas nacionales, internacionales y cuatro talentos mendocinos.
También participarán line dancers (bailarines de Country) que ofrecerán coreografías y enseñarán al público los pasos básicos para que todos puedan unirse.
Un grupo de Buenos Aires presentará un espectáculo de Rock con baile y para añadir un toque extra de diversión: ¡un toro mecánico!
El Mendoza Country Fest es un evento totalmente familiar y apto para niños debido a su ambiente alegre y distendido. El predio abrirá sus puertas al público a las 13 horas para ofrecer una experiencia completa:
- Gastronomía: una variada selección de foodtrucks con comidas para todos los gustos, incluyendo opciones vegetarianas y sin gluten.
- Bebidas: cerveza artesanal de la región.
- Espacio emprendedor: un hermoso recorrido de artesanos y emprendedores con excelentes productos.
- Recomendación: Los asistentes pueden llevar sus sillas y mate para mayor comodidad.
El country es una música alegre, que cuenta historias y hace bailar. El festival logra reunir a un gran grupo de personas que disfruta de la cultura country, con su vestimenta típica (sombreros y botas), compartiendo momentos de amistad y camaradería.