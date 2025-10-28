Mendoza Country Fest: el festival que hace historia en Cuyo regresa el 1 de Noviembre

También participarán line dancers (bailarines de Country) que ofrecerán coreografías y enseñarán al público los pasos básicos para que todos puedan unirse.

Un grupo de Buenos Aires presentará un espectáculo de Rock con baile y para añadir un toque extra de diversión: ¡un toro mecánico!

El Mendoza Country Fest es un evento totalmente familiar y apto para niños debido a su ambiente alegre y distendido. El predio abrirá sus puertas al público a las 13 horas para ofrecer una experiencia completa:

Gastronomía: una variada selección de foodtrucks con comidas para todos los gustos, incluyendo opciones vegetarianas y sin gluten.

Bebidas: cerveza artesanal de la región.

Espacio emprendedor: un hermoso recorrido de artesanos y emprendedores con excelentes productos.

Recomendación: Los asistentes pueden llevar sus sillas y mate para mayor comodidad.

El country es una música alegre, que cuenta historias y hace bailar. El festival logra reunir a un gran grupo de personas que disfruta de la cultura country, con su vestimenta típica (sombreros y botas), compartiendo momentos de amistad y camaradería.