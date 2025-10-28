Inicio Espectáculos Festival
Este sábado

Mendoza Country Fest: el festival que hace historia en Cuyo regresa el 1 de Noviembre

Mendoza se consolida como la Capital de la Música Country del oeste argentino al celebrar la 4ª edición de su festival más exclusivo

Por UNO
Se viene la cuarta edición del Mendoza Country Fest.

Este sábado 1 de noviembre se hará la 4ta Edición del Mendoza Country Fest. Será a partir de las 13 en el Espacio cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén). Será un evento único, familiar e integrador, con bandas nacionales e internacionales, baile, gastronomía, y mucha diversión.

Esta 4ª edición se realiza gracias a la colaboración de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Mendoza y el Espacio Cultural Julio Le Parc.

Mendoza Country Fest: una jornada para disfrutar en familia

Esta cuarta edición del festival dedicado a la música country tendrá ocho bandas en total, incluyendo artistas nacionales, internacionales y cuatro talentos mendocinos.

También participarán line dancers (bailarines de Country) que ofrecerán coreografías y enseñarán al público los pasos básicos para que todos puedan unirse.

Un grupo de Buenos Aires presentará un espectáculo de Rock con baile y para añadir un toque extra de diversión: ¡un toro mecánico!

El Mendoza Country Fest es un evento totalmente familiar y apto para niños debido a su ambiente alegre y distendido. El predio abrirá sus puertas al público a las 13 horas para ofrecer una experiencia completa:

  • Gastronomía: una variada selección de foodtrucks con comidas para todos los gustos, incluyendo opciones vegetarianas y sin gluten.
  • Bebidas: cerveza artesanal de la región.
  • Espacio emprendedor: un hermoso recorrido de artesanos y emprendedores con excelentes productos.
  • Recomendación: Los asistentes pueden llevar sus sillas y mate para mayor comodidad.

El country es una música alegre, que cuenta historias y hace bailar. El festival logra reunir a un gran grupo de personas que disfruta de la cultura country, con su vestimenta típica (sombreros y botas), compartiendo momentos de amistad y camaradería.

