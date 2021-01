El SUTE le advierte al Gobierno que no empezarán las clases

Ante esta situación, representantes del Sindicato Unido de Celadores Educacionales no Docentes (SUCEND) y la Unión de Docentes Argentinos (UDA) se reunieron con el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez para pedir que la propuesta inicial sí sea aplicada a sus afiliados.

En tanto, en los últimos días, se conoció que el titular del gremio, Sebastián Henríquez, fue denunciado por violencia de género y apartado de su cargo. Quien quedó al frente de la negociación paritaria fue la secretaria gremial Mirtha Faget.

Con las aguas agitadas en uno de los gremios más importantes de Mendoza, fue Roberto Macho (ATE) quien apareció para poner las cosas algo más ríspidas. Es que el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado decidió hacer una conferencia de prensa para pedirle al Ejecutivo que vuelva a presentarle al sindicato la oferta salarial para que fuese nuevamente discutida en los plenarios, ya que entendía que había docentes que no estaban de acuerdo con la anterior decisión.

Este martes, los ánimos volvieron a ponerse tensos cuando los sindicalistas llegaron al edificio ubicado en San Martín y Rondeau con una serie de demandas por fuera de lo salarial y no encontraron respuestas, según denunciaron.

"El gobierno, siguiendo con la política de castigo y extorsión por el rechazo a la propuesta de ajuste salarial: no trajo respuestas y decidió no avanzar en ninguno de los puntos preacordados en comisiones técnicas", aseguró Faget luego de la reunión y anticipó que continuarán con el plan de lucha: "Nos preparamos para un gran no inicio 2021".

Los puntos más importantes del reclamo del SUTE: