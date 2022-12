El SUTE criticó al gobierno de Suarez y dijo que "son improvisados y arbitrarios" por no adherir al feriado nacional

►TE PUEDE INTERESAR: Alberto Fernández decretó feriado nacional para este martes por la llegada de la Selección

Además, a última hora del lunes, el SUTE indicó: "Comunicamos que en conformidad con el artículo 31 de la Constitución Nacional y el artículo 46 de la Constitución de Mendoza, más allá de las declaraciones que el Gobernador realiza en los medios a la hora 23:55, se encuentra vigente el DNU Nº842/22, hasta tanto no se emita la normativa correspondiente".

imagen.png

Mientras tanto, la Dirección General de Escuelas, informó que "este martes 20 de diciembre, las actividades programadas en el ámbito de las instituciones educativas y dependencias de la DGE se desarrollarán con normalidad".

►TE PUEDE INTERESAR: Una marea de hinchas recibió a la Selección argentina, flamante campeona del Mundial Qatar 2022

Las críticas del SUTE al gobernador Rodolfo Suarez

Carina Sedano, la titular del gremio docente en Mendoza, expresó: "El Gobierno de la provincia, la DGE con un comunicado dice que hoy hay que ir a trabajar, luego que había dicho que no había que ir a trabajar. Esta improvisación, esta arbitrariedad, esta falta de respeto hacia los trabajadores de la educación la tuvimos durante todo el año. No podía ser menos terminar el año así, con una improvisación, con docentes y celadores sin tener la claridad de qué hacer hoy, si ir a trabajar o no".

Carina Sedano.JPG La titular del SUTE, Carina Sedano, consideró como una imporvisación y arbitrariedad la decidión de Rodolfo Suarez de no acatar el feriado nacional.

La gremialista aclaró: "Deben saber que quienes no fueron a trabajar no pueden recibir ninguna sanción ni ningún tipo de descuento. Y los que fueron a trabajar, porque los directivos los convocaron a pesar del decreto nacional, deben tener una compensación doble por el día de trabajo".

►TE PUEDE INTERESAR: Omar De Marchi criticó a Rodolfo Suarez por oficializar su decisión de no acatar el DNU a través de Twitter



"Cerramos el 2022 de la manera que se comenzó. Estamos acostumbrados con esta gestión, primero de Alfredo Cornejo y ahora con Rodolfo Suarez, de improvisación, arbitrariedad, abandono. Hoy el Gobierno de la provincia va a ser responsable si le pasa algo a algún docente al concurrir a su escuela", agregó Sedano.

Además, recordó, que muchos trabajadores de la educación todavía no recibieron el pago por trabajar el feriado nacional decretado el 2 de septiembre pasado, luego del atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Todavía hay directivos, supervisores, docentes y celadores que reclaman el pago por trabajar ese día".