El sueño del periodista: dejó su trabajo y se convirtió en multimillonario

Es así que Alistair le respondió tajante: "es una pésima idea". Ya que OpenIA tenía menos de un año de vida y continuaba siendo un grupo de investigación sobre IA relativamente desconocido que le solicitaba dinero a Elon Musk, lo cual representaba su única base financiera. En cambio, en Bloomberg tenía un trabajo estable y escribía sobre Google e inteligencia artificial.

Sin embargo, Jack Clarck ignoró los comentarios y se fue.

Jack Clark Y se marchó de su trabajo como periodista en Bloomberg para conquistar el mundo de la inteligencia artificial. Foto: Stefani Reynolds - Getty Images

Un hombre visionario

Jack permaneció en OpenIA más de cuatro años a cargo del sector de estrategia y comunicaciones, para luego convertirse en director de políticas. Posteriormente se convirtió en un influyente experto y asesor en seguridad de la inteligencia artificial y fue coautor de varios trabajos de investigación sobre temas relacionados.

También creó uno de los boletines electrónicos sobre inteligencia artificial más populares, llamado Import AI, donde tiene más de 34.000 suscriptores y el dominio del sitio web es su propio nombre (es decir, es www.jack-clark.net)

En 2020 dejó OpenAI y Alistair Barr expresó "que no supo nada de él durante un tiempo". Sin embargo, luego "apareció unos meses después como uno de los siete cofundadores de Anthropic", creada por un grupo de empleados de OpenAI.

Jack Clark.jpg "No es el clásico multimillonario", expresó su ex jefe, Alistair Barr.

De periodista a millonario

Resulta que a Anthropic le está yendo bastante bien en sus recaudaciones financieras y tiene una valoración de 60.000 millones de dólares. Es por eso que la prestigiosa revista Forbes publicó que los siente cofundadores, con Jack entre ellos, se convertirán en multimillonarios.

Fue así que Alistair Barr se comunicó con el periodista para realizarle una entrevista, quien respondió entre risas: "Ali, gracias, pero no es mi estilo". Su ex jefe agregó: "Jack es una de las personas más agradables, amables y autocríticas que he conocido. No es el clásico multimillonario".

El ex jefe del visionario periodista Jack Clark expresó que se encuentra "aturdido y tratando de procesar su nueva situación".

Lo que sí sé es que la decisión de Jack de ignorarme fue un testimonio de su pasión, determinación y visión Lo que sí sé es que la decisión de Jack de ignorarme fue un testimonio de su pasión, determinación y visión

"En 2015, cuando muy poca gente pensaba en la inteligencia artificial, él estaba obsesionado con ella y se esforzaba constantemente por escribir sobre esta tecnología en Bloomberg" narró Barr.

"Jack sabía que la IA era importante. Cuando llegó su oportunidad, se arriesgó y fue a por ella" concluyó en su reflexión Alistair Barr quien nunca va a olvidar el día que Jack Clark lo invitó a dar un paseo. Quizás la caminata más importante de su vida.

Si deseas leer más te recomiendo visitar el siguiente link donde te explican las 3 carreras relacionadas con la tecnología que serán furor en 2025, según la inteligencia artificial.