El subsecretario de Deportes repudió los actos antisemitas por los que Macabi se retiró de la liga

"Cualquier hecho de violencia y discriminación es repudiable. El deporte es respeto hacia el otro. Que haya reacciones como esas indigna", dijo Chiapetta a Diario UNO. Como funcionario explicó que nada se puede hacer desde el Gobierno provincial aunque espera que la Federación de Básquet tome los recaudos necesarios para evitar situaciones como las que atravesó Macabi.

►TE PUEDE INTERESAR: El club Macabi retiró su equipo de la liga de básquet en repudio del fallo por actos antisemitas

La sanción que Macabi consideró insuficiente

Desde el club Israelita Macabi repitieron en más de una oportunidad que esto no se trataba ya solamente de deporte. La intención de la institución era que desde la Federación y el resto de la dirigencia se comprendiera la gravedad de la situación que atraviesa la comunidad judía, que vive una guerra frente a Palestina, y que sufre en carne propia discriminación constante con cánticos contra su religión en el ámbito deportivo.

Macabi entendía que debía haber un antes y un después contra los actos antisemita con un fallo ejemplar del Tribunal de Disciplina, especialmente para con los árbitros que para el club no actuaron a su debido tiempo frenando las agresiones, pero esto no sucedió.

La decisión de la Federación fue sancionar con clausura del estadio a Atenas por tres fechas; acotar la suspensión al jugador de Macabi Andrés Berman que reaccionó contra la hinchada visitante; y pedirle al Colegio de árbitros que informe cuál es el protocolo a seguir en supuestos de cánticos y/o insultos de contenido discriminatorio por étnica, social, religiosa y xenófoba; e instar a que los referís "presten atención y no toleren expresiones discriminatorias y/o racistas".

"Las federaciones y asociaciones deportivas tienen autonomía y toman sus decisiones a través del Tribunal de Disciplina en base a sus reglamentos", explicó Chiapetta. Lo que se puede esperar del básquet en sí es que se sigan los ejemplos adoptados en el fútbol de AFA o en el futsal mendocino donde se agravaron sanciones para terminar con incidentes de este tipo.

macabi atenas basquet.jpg Macabi vs Atenas, el partido de la polémica. Salto Inicial

"En las inferiores nos pintaron la Esvástica en el vestuario"

Andrés Berman, jugador de Macabi que fue sancionado con cuatro partidos y la pérdida de la capitanía por ocho por tentativa de agresión a hinchas de Atenas, contó en radio Nihuil las diferentes situaciones de hostigamiento que viene viviendo la comunidad judía, no solo en el básquet local sino en general.

"El partido venía con normalidad hasta el final del segundo cuarto. Los árbitros advirtieron que los visitantes estaban tomando alcohol y fumando y eso no se puede hacer. En ese momento empezaron a cantar "los judíos tienen miedo". El presidente de Atenas se levantó y les dijo que basta pero después continuaron con hostigamientos: escupitajos, amenazas de bombas, gritos. Tengo naturalizado que me griten "judío de mierda" pero ese día escuché cosas más fuertes", explicó Berman, quien lamentó la sanción del Tribunal de Disciplina, que consideró que los "cánticos fueron pocos y las amenazas de bomba dos o tres".

"Creo que afloró el antisemitismo a nivel mundial y entiendo que hay mucha ignorancia", analizó Berman yendo más allá de lo que sucede en el ámbito estrictamente deportivo.

"En Europa se están marcando casas de judíos como en 1930. Hoy asesinaron a un hombre en una marcha en EE.UU. Hubo situaciones en la embajada y acá en Mendoza en el monumento que está en la plaza Independencia hubo pintadas antisemitas", contó.

andres berman.jpg Andrés Berman, jugador de Macabi. Salto Inicial

"Es difícil vivir lo que estamos viviendo por ser judíos. Es difícil de dimensionar la gravedad de lo que pasa cuando no lo vivís", expresó.

"La gente está saliendo a buscar judíos para matarlos como pasó en los 40'".

"No podemos hacer de cuenta que no pasó nada o que hay que entender el contexto de la cancha. Llegó un momento en el que dijimos basta porque no queremos que les pase a nuestros chicos", dijo Berman.

Y sobre lo que ya están atravesando los más niños, contó que "en un partido de inferiores nos pintaron la Esvástica en el vestuario; y que hace poco a un nene de U13 le dijeron 'judío de mierda'".

La crítica hacia la Federación y las dirigencias de los clubes pasa por la "responsabilidad de la gente que cada uno lleva". Berman contó que "últimamente ha sido reiterativo que lleven barras de fútbol porque entienden que pueden generar algo de presión".

"Tenemos el apoyo de la DAIA y el consulado. Se hicieron las denuncias en el INADI. Y desde la política recibimos apoyo por parte de Ulpiano Suarez", dijo.

►TE PUEDE INTERESAR: Cánticos antisemitas, escupitajos y piñas en el básquet local: "Les van a poner una bomba"