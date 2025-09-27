El submarino más grande del planeta Tierra: 184 metros y 24.000 toneladas

El K-329 Belgorod es un submarino de la Armada Rusa. Fue construido en los astilleros de Severodvinsk, y forma parte del desarrollo avanzado de submarinos estratégicos y de operaciones especiales de la flota rusa.

Esta es una modificación de la clase Oscar II, originalmente concebida para misiones de ataque de superficie. Sin embargo, ha sido transformado en un submarino de operaciones especiales, capaz de transportar vehículos submarinos no tripulados y misiles nucleares de largo alcance. Con 184 metros de longitud y un desplazamiento de aproximadamente 24.000 toneladas sumergido. Puede transportar más de 100 tripulantes y cuenta con propulsión nuclear que le permite permanecer sumergido durante meses.

El submarino no solo destaca por su tamaño y capacidades técnicas, sino también por su rol estratégico en la defensa nacional de Rusia. Equipado con el sistema de misiles Poseidón, conocido como el "torpedo del juicio final", este submarino tiene la capacidad de lanzar ataques nucleares de gran escala, capaces de generar tsunamis devastadores.

Belgorod (2)

Un recordatorio del poderío militar del submarino en el planeta Tierra

La construcción y despliegue del submarino Belgorod han sido seguidos de cerca por naciones de todo el planeta Tierra. Su presencia en los océanos internacionales sirve como un recordatorio del poderío militar y la capacidad tecnológica de Rusia.

Así mismo, este submarino simboliza la culminación de décadas de avances en la ingeniería naval y la estrategia militar, consolidando su estatus como una de las embarcaciones más formidables jamás construidas en el planeta Tierra.