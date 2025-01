El sencillo truco que permite transcribir los audios a mensajes de texto en WhatsApp

Transcribir los audios a mensajes de texto en WhatsApp ahora es posible gracias a un sencillo truco. La nueva función fue lanzada por la popular aplicación hace unos meses, aunque muchas personas aún no han podido identificarla. Puede ser utilizada en situaciones en las que no pueden o no desean escuchar los audios, como cuando están en lugares ruidosos o en silencio.