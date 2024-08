El secreto que guarda el ÁRBOL DE JADE y pocos conocen

Sin embargo, esta planta oculta un secreto, el cual pocos conocen. Hoy te diremos qué secreto oculta esta planta y por qué es tan importante para el Feng Shui.

Árbol de Jade 1.jpeg Árbol de Jade.

¿Qué secreto oculta el árbol de Jade?

Para el Feng Shui, el árbol de Jade es una planta sagrada, ya que la misma representa la amistad, la fortaleza y los lazos que prosperan en el mismo. Es por ello que cuando uno obsequia un árbol de Jade, lo que se quiere expresar es que valora la amistad que tiene con esa persona.

Además, el Feng Shui también asegura que la energía yang del árbol de Jade atrae la prosperidad y la abundancia al hogar. Es por ello que si se lo coloca en la entrada principal o en el sector sureste de la casa, donde reside el área de la riqueza, se potencia su efecto positivo.

Árbol de Jade (2).jpg Árbol de Jade.

Por otro lado, no podemos no mencionar que esta planta no requiere de muchos cuidados. Solo tienes que regarla cada 10 o 15 días (o cuando notes que la tierra está seca), brindarle un par de horas de sol por día, y podarlo cuando notes que sus hojas están secas o amarillas.

En resumen, el árbol de Jade, con su significado simbólico y sus cuidados sencillos, es un regalo perfecto para fortalecer la amistad, atraer la buena suerte y embellecer tu hogar.