El secreto para que el vacío del asado se corte con cuchara y sea una mantequita

No se trata solamente de comprar carne, prender el fuego, tirar estos cortes a la parrilla y que se hagan solos, ya que cada uno presenta sus propias características de cocción y si no se respetan, puede que no se consiga el sabor y la terneza esperada.

En el caso del vacío, un corte de carne grande, grueso y de los más consumidos por los argentinos en el asado, tiene sus secretos para cocinarlo en la parrilla. Muchos cometen más errores de los que uno cree al cocinarlo.