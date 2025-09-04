mosquitos Los mosquitos buscan lugares cálidos y resguardados del frío, como desagües.

El único país del mundo cuya población está completamente libre de mosquitos es Islandia, un territorio insular con un clima rigurosamente frío. Ese país europeo tiene una vegetación y unas temperaturas estacionales capaces de sustentar la vida humana y de diversos animales, incluidos algunos insectos, pero no de mosquitos, explica el informe.

El ciclo de vida del mosquito (de huevo a ninfa y a adulto) requiere agua líquida no congelada para el desarrollo de las larvas. Sin embargo, en Islandia, los ciclos de congelación y descongelación interrumpen este ciclo y matan a los huevos y larvas antes de que se conviertan en adultos.

Los mosquitos resistirán el frío

Los mosquitos no resisten activamente el frío, sino que reducen su actividad o mueren cuando las temperaturas son bajas; sin embargo, algunas especies como el Aedes albifasciatus han desarrollado la capacidad de proteger sus huevos y larvas para sobrevivir al invierno, permitiéndoles eclosionar con las lluvias de la primavera.

mosquito piel Las hembras adultas pueden entrar en un estado de desarrollo pausado (diapausa) para sobrevivir al invierno.

Para sobrevivir al frío los mosquitos realizar algunas actividades como: