mosquitos
Los mosquitos buscan lugares cálidos y resguardados del frío, como desagües.
El único país del mundo cuya población está completamente libre de mosquitos es Islandia, un territorio insular con un clima rigurosamente frío. Ese país europeo tiene una vegetación y unas temperaturas estacionales capaces de sustentar la vida humana y de diversos animales, incluidos algunos insectos, pero no de mosquitos, explica el informe.
El ciclo de vida del mosquito (de huevo a ninfa y a adulto) requiere agua líquida no congelada para el desarrollo de las larvas. Sin embargo, en Islandia, los ciclos de congelación y descongelación interrumpen este ciclo y matan a los huevos y larvas antes de que se conviertan en adultos.
Los mosquitos resistirán el frío
Los mosquitos no resisten activamente el frío, sino que reducen su actividad o mueren cuando las temperaturas son bajas; sin embargo, algunas especies como el Aedes albifasciatus han desarrollado la capacidad de proteger sus huevos y larvas para sobrevivir al invierno, permitiéndoles eclosionar con las lluvias de la primavera.
mosquito piel
Las hembras adultas pueden entrar en un estado de desarrollo pausado (diapausa) para sobrevivir al invierno.
Para sobrevivir al frío los mosquitos realizar algunas actividades como:
- Hibernación/Refugio: algunas especies buscan lugares protegidos para entrar en un estado de hibernación y reducir su metabolismo hasta que el ambiente sea favorable.
- Huevos resistentes: la estrategia más común es la puesta de huevos que son muy resistentes al frío y a la sequedad. Estos huevos pueden permanecer latentes durante el invierno y eclosionar cuando las temperaturas y las lluvias son adecuadas para su desarrollo.
- Especies adaptadas: el Aedes albifasciatus, o mosquito de las inundaciones, es una especie que ha demostrado mayor tolerancia a las bajas temperaturas y se encuentra distribuido en regiones frías como Tierra del Fuego.