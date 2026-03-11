Hablar del rey más rico del mundo es como detenerse frente a un cuadro excesivo. No solo por las cifras, sino por la manera en que una sola vida puede concentrar una historia tan profunda como contradictoria.
El rey más rico del mundo: 17.000 casas, 38 aviones privados, 300 coches y 52 barcos bañados en oro
El monarca más rico del mundo es también uno de los más extravagantes y polémicos. En lugar de limitarse a conservar lo heredado, el rey ha impulsado desarrollos urbanísticos
En este caso hablamos de Maha Vajiralongkorn, conocido como RamaX, el monarca de Tailandia cuya fortuna personal lo ha colocado, según diversas estimaciones, en la cúspide de los soberanos más adinerados del mundo.
Su historia es heredera de siglos. Nació en 1952, fue formado militarmente en instituciones de Reino Unido, Australia y Tailandia, y ascendió al trono tras la muerte de su padre, el rey Bhumibol Adulyadej. Desde entonces, lo que tradicionalmente fue una corona con papel simbólico y ceremonial se transformó en un verdadero emporio económico único en el mundo.
El patrimonio de RamaX incluye aproximadamente 17.000 propiedades, muchas de ellas en Bangkok, desde edificios y hoteles hasta complejos de oficinas que le generan ingresos constantes. Cada una de esas casas es una pequeña historia en sí misma, contratos de alquiler, mantenimiento, vidas cruzando puertas, pero todas juntas conforman un dominio inmobiliario.
¿Cómo está conformado su patrimonio?
Luego están los símbolos del lujo llevado al extremo. Su colección privada suma alrededor de
- 38 aviones y helicópteros, medios para surcar los cielos con un ecosistema de comodidades
- En tierra firme, más de 300 automóviles de alta gama, de RollsRoyce a elegantes superdeportivos.
- su flota incluye 52 embarcaciones ceremoniales y yates, algunos decorados con elementos dorados que parecen flotar entre la historia y el mito.
- el patrimonio del monarca incluye también una destacada colección de joyas reales acumuladas durante generaciones.
La suma de todo esto no es un número cualquiera. Se calcula que su patrimonio ronda los 43.000 millones de dólares, una cifra que rivaliza con muchos de los grandes nombres del mundo de los negocios, aunque su origen sea profundamente distinto, mezcla de herencia centenaria, inversiones estratégicas y control directo de bienes de la Corona.
Toda su fortuna está gestionada por el Crown Property Bureau, organismo equivalente a lo que sería Patrimonio Nacional en España, que administra los bienes de la monarquía de Tailandia. Forbes ya incluyó al difunto rey como el monarca más rico del mundo en 2008, con una fortuna valorada en unos 35.000 millones de dólares.