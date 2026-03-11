El rey más rico del mundo: 17.000 casas, 38 aviones privados, 300 coches y 52 barcos bañados en oro

El patrimonio de RamaX incluye aproximadamente 17.000 propiedades, muchas de ellas en Bangkok, desde edificios y hoteles hasta complejos de oficinas que le generan ingresos constantes. Cada una de esas casas es una pequeña historia en sí misma, contratos de alquiler, mantenimiento, vidas cruzando puertas, pero todas juntas conforman un dominio inmobiliario.

El rey Bhumibol Adulyadej (1)

¿Cómo está conformado su patrimonio?

Luego están los símbolos del lujo llevado al extremo. Su colección privada suma alrededor de

38 aviones y helicópteros, medios para surcar los cielos con un ecosistema de comodidades

En tierra firme, más de 300 automóviles de alta gama, de RollsRoyce a elegantes superdeportivos.

su flota incluye 52 embarcaciones ceremoniales y yates, algunos decorados con elementos dorados que parecen flotar entre la historia y el mito.

el patrimonio del monarca incluye también una destacada colección de joyas reales acumuladas durante generaciones.

La suma de todo esto no es un número cualquiera. Se calcula que su patrimonio ronda los 43.000 millones de dólares, una cifra que rivaliza con muchos de los grandes nombres del mundo de los negocios, aunque su origen sea profundamente distinto, mezcla de herencia centenaria, inversiones estratégicas y control directo de bienes de la Corona.

Toda su fortuna está gestionada por el Crown Property Bureau, organismo equivalente a lo que sería Patrimonio Nacional en España, que administra los bienes de la monarquía de Tailandia. Forbes ya incluyó al difunto rey como el monarca más rico del mundo en 2008, con una fortuna valorada en unos 35.000 millones de dólares.