Tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) no es fácil y puede llevar mucho tiempo al momento de preparar los documentos que se solicitan para validar la discapacidad de la persona.
El requisito excluyente que puede dejarte sin el Certificado Único de Discapacidad
Este requisito clave define qué personas con discapacidad pueden acceder al CUD por primera vez o para renovarlo
¿Qué requisito es obligatorio para renovar el CUD?
Uno de los puntos clave para poder obtener el Certificado Único de Discapacidad es que toda la documentación médica debe estar actualizada. Los certificados, estudios e informes no pueden tener más de seis meses al momento de iniciar o renovar el trámite.
Este requisito es muy importante para validar la condición de discapacidad y salud del solicitante. Sin esta documentación vigente, el proceso puede demorarse o incluso ser rechazado por la Junta Evaluadora.
Una vez presentados los documentos médicos ante la Junta Evaluadora, la misma será la encargada de analizar cada caso. La evaluación presencial sigue siendo obligatoria para obtener o renovar el certificado.
La documentación que pueden solicitarte para obtener el CUD es la siguiente:
- Certificado médico actualizado con diagnóstico completo.
- Informes de profesionales tratantes.
- Estudios médicos originales recientes.
- Documento de identidad vigente.
- Credencial de obra social o prepaga, si corresponde.
- Recibo de sueldo propio o del familiar a cargo, o comprobante de jubilación.
¿Qué beneficios brinda el Certificado Único de Discapacidad?
Los beneficios o derechos que brinda el Certificado Único de Discapacidad son:
- Cobertura del 100% en prestaciones como tratamientos médicos, rehabilitación, apoyos educativos y prótesis.
- Acceso gratuito al transporte público nacional en trenes, colectivos, subtes y micros de media y larga distancia.
- Símbolo Internacional de Acceso para libre tránsito y estacionamiento.
- Asignaciones familiares específicas, como la asignación por hijo con discapacidad.
- Eximición de algunas tasas municipales.
- Beneficios para la compra de automotores.
¿Qué es el Certificado Único de Discapacidad?
El CUD es un documento que certifica la discapacidad de la persona y le permite acceder a derechos y prestaciones que brinda el Estado.