El requisito excluyente que puede dejarte sin el Certificado Único de Discapacidad

Una vez presentados los documentos médicos ante la Junta Evaluadora, la misma será la encargada de analizar cada caso. La evaluación presencial sigue siendo obligatoria para obtener o renovar el certificado.

La documentación que pueden solicitarte para obtener el CUD es la siguiente:

Certificado médico actualizado con diagnóstico completo.

Informes de profesionales tratantes.

Estudios médicos originales recientes.

Documento de identidad vigente.

Credencial de obra social o prepaga, si corresponde.

Recibo de sueldo propio o del familiar a cargo, o comprobante de jubilación.

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¿Qué beneficios brinda el Certificado Único de Discapacidad?

Los beneficios o derechos que brinda el Certificado Único de Discapacidad son:

Cobertura del 100% en prestaciones como tratamientos médicos, rehabilitación, apoyos educativos y prótesis.

Acceso gratuito al transporte público nacional en trenes, colectivos, subtes y micros de media y larga distancia.

Símbolo Internacional de Acceso para libre tránsito y estacionamiento.

Asignaciones familiares específicas, como la asignación por hijo con discapacidad.

Eximición de algunas tasas municipales.

Beneficios para la compra de automotores.

¿Qué es el Certificado Único de Discapacidad?

El CUD es un documento que certifica la discapacidad de la persona y le permite acceder a derechos y prestaciones que brinda el Estado.