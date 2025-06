El remedio casero para curar la tos seca y la flema en pocos minutos

1 limón

Una pizca de sal

Limón jugo.jpg Jugo de limón. Fuente: Canva

El primer paso es tomar un tenedor y clavarlo en un limón (con cáscara). Tendrás que calentar y dorar el limón en la hornalla hasta que la cáscara quede negra.

Luego tendrás que cortar el limón por la mitad y de esta manera podrás extraer el jugo de este cítrico. Toma una cucharada del jugo del limón y mézclalo con un poco de sal. De esta forma habrás conseguido un remedio casero para la tos seca, el dolor de garganta y esa molesta flema.

¿Qué beneficios le brinda el limón a la salud?

El centro médico de la Universidad de Pittsburgh en los Estados Unidos asegura que el limón contiene calcio, potasio, folato, etc.

Limón.jpg Limón. Fuente: Canva

Los limones son una buena fuente de vitamina C, que promueve la inmunidad, combate las infecciones, cura heridas y más. Un limón proporciona alrededor de 31 mg de vitamina C, según el FoodData Central del U.S. Department of Agriculture. La ingesta diaria recomendada es de 90 mg para hombres y 75 mg para mujeres.

Además, el agua tibia mezclada con miel y limón es un remedio casero popular para las personas con dolor de garganta. La mezcla puede proporcionar beneficios calmantes para el dolor de garganta durante la temporada de frío.

También podemos mencionar que la cáscara y la pulpa de los limones contienen una fibra soluble llamada pectina. Promueve la producción de enzimas digestivas en el hígado, ayudando a eliminar los desechos de su cuerpo.