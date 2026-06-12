El pueblo medieval donde alquilar cuesta $1.458 y el precio no aumenta desde hace 500 años

pueblo 5 siglos El pueblo de Fuggerei, una belleza. Y baratísimo para vivir. Foto: gentileza Infobae.

“Fuggerei es una locura. El alquiler de las viviendas sigue costando lo mismo que hace cinco siglos, nunca aumentaron el precio desde que inauguraron el complejo”, contó Iara tras conocer el histórico barrio, según publica Infobae.

En ese sentido, la pareja llegó hasta allí mientras participaba de una subasta pública para adquirir un camión de bomberos modelo 2001, que planean transformar en su próximo hogar rodante si resultan ganadores.

Un barrio de pueblo fundado hace más de 500 años que sigue funcionando

Fuggerei fue creado en 1521 por el banquero y comerciante Jakob Fugger con el objetivo de ofrecer casas dignas a personas con dificultades económicas. El alquiler fue fijado en un florín renano anual, un valor que hoy equivale a menos de un euro.

pueblo 5 siglos 4 Alquilar una casa en este pueblo alemán cuesta menos de 1 euro al año. Increíble. Foto: gentileza Infobae

Actualmente, el pueblo cuenta con unas 145 viviendas de entre 45 y 65 metros cuadrados. Aunque conservan gran parte de su arquitectura histórica, las casas incorporaron electricidad, calefacción, cocinas modernas y baños completos. Algunas incluso disponen de pequeños jardines privados.

Para acceder a una casa, los interesados deben acreditar vulnerabilidad económica, haber vivido al menos dos años en Augsburgo y no tener deudas. Además, los residentes deben comprometerse a rezar tres veces al día por la familia fundadora.

Otro detalle singular es que las puertas principales del complejo se cierran a las 22. Quienes regresan después de ese horario deben abonar una pequeña tasa al guardia de acceso.

pueblo 5 siglos 2 Iara y Guillermo, los argentinos que viajan por el mundo y dieron la nota con un dato tremendo de Alemania. Foto: gentileza Infobae

Más de 200.000 turistas visitan Fuggerei cada año. Según explicaron los argentinos, el ingreso de visitantes ayuda a financiar el mantenimiento del barrio. “Lo que ellos no pagan lo paga el turista”, resumieron.

Para Iara y Guillermo, creadores del proyecto “Rodando por Ahí”, el lugar es mucho más que una curiosidad turística. “Lo comparamos con una cápsula del tiempo en medio de una ciudad moderna”, describieron sobre uno de los rincones más sorprendentes que encontraron en su viaje por Europa.